好钟意返工？｜Pizza店员工离职后擅自回店2次 坚持整饼卖饼
更新时间：19:02 2026-02-06 HKT
美国北卡罗来纳州金斯顿市发生离奇案件，一名男子涉嫌闯入薄饼连锁店Little Caesars，不是抢劫或搞破坏，而是制作薄饼并卖给顾客。警察局长戈耶特（Keith Goyette）说，从事执法工作26年没见过这种事。
涉案41岁男子哈克特（Jonathon Hackett）本月1日被捕。警方接报得悉他是前员工，离职后2次非法闯入薄饼店。
哈克特进入店内，立即开始制作薄饼并「正常营业」卖给顾客，相关所得据为己有，警方指他卖了10块薄饼，获利50美元（约390港元）。他离开后同日返回再次闯入，但这次店内有员工，员工试图阻止，他仍坚持进入，双方因此发生肢体冲突。哈克特受伤送院，接受治疗后被警方拘留。
警方指哈克特涉嫌非法闯入（重罪）、以欺诈手段获取财产（重罪）、非法闯入后盗窃（重罪）以及非法闯入等多项罪名。此外，案发期间正值冬季暴风雪城市宵禁期间，哈克特涉嫌违反宵禁规定，以5万美元（约39万港元）交保。
