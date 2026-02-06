Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

莫斯科格鲁乌副局长遇袭身中数枪 枪手逃逸

即时国际
更新时间：17:27 2026-02-06 HKT
发布时间：16:05 2026-02-06 HKT

据俄罗斯国家媒体引述调查人员的消息报道，俄罗斯格鲁乌（总参谋部情报总局GRU）副局长阿列克谢耶夫(Vladimir Alexeyev）周五（6日）在莫斯科遭枪击，被紧急送往医院。

莫斯科检察官办公室称，阿列克谢耶夫在莫斯科西北部的一栋住宅楼内，遭一名身份不明的袭击者连开数枪，袭击者随后逃离现场。

阿列克谢耶夫生于苏维埃乌克兰，负责国防部与瓦格纳佣兵集团之间的关系。2023年6月，瓦格纳头目普里戈任发动短暂兵变时，他是奉命负责谈判的高级官员之一。

自乌克兰战争爆发以来，多名俄罗斯高级军官遭到暗杀，莫斯科方面指责基辅发动了这些攻击。乌克兰军事情报部门曾对个别事件承认责任。2024年12月至今，另有3名与阿列克谢耶夫同级的官员在莫斯科或附近地区遇害。

