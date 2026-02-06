美国洛杉矶老妇驾驶疑避单车 失控撞华人超市至少酿3死6伤
更新时间：12:47 2026-02-06 HKT
发布时间：12:30 2026-02-06 HKT
发布时间：12:30 2026-02-06 HKT
美国洛杉矶市消防局当地时间周四（5日）公布，一辆汽车当天中午撞入市内韦斯特伍德区一间华人超市，造成至少3人死亡、6人受伤。洛杉矶警方列事件为交通意外事故，具体原因仍在调查。
疑避单车酿车祸
综合当地媒体报道，3名遇难者事发时均位于超市的烘焙区。出事的是加州大学洛杉矶分校附近一间由华人开设的连锁超市「99 Ranch Market」。连锁超市在洛杉矶地区颇具知名度，是当地华人常去的超市之一。
初步调查显示，司机为一名年约70岁的女性。她驾车撞入超市前，怀疑试图避开一名骑单车人士，其间车辆失控，先撞上那名单车客，继而撞入超市。
现场画面显示，一辆银色私家车撞正超市大门，店舖外聚集了大量消防员和救援车辆。
警方仍在调查事故原因，但倾向司机并非蓄意危险驾驶，并证实没有加州大学洛杉矶分校学生在事故中伤亡。
最Hit
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
2026-02-05 10:50 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
2026-02-05 10:37 HKT
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
2026-02-05 12:19 HKT