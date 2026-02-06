美国洛杉矶老妇驾驶疑避单车 失控撞华人超市至少酿3死6伤

美国洛杉矶市消防局当地时间周四（5日）公布，一辆汽车当天中午撞入市内韦斯特伍德区一间华人超市，造成至少3人死亡、6人受伤。洛杉矶警方列事件为交通意外事故，具体原因仍在调查。

疑避单车酿车祸

综合当地媒体报道，3名遇难者事发时均位于超市的烘焙区。出事的是加州大学洛杉矶分校附近一间由华人开设的连锁超市「99 Ranch Market」。连锁超市在洛杉矶地区颇具知名度，是当地华人常去的超市之一。

初步调查显示，司机为一名年约70岁的女性。她驾车撞入超市前，怀疑试图避开一名骑单车人士，其间车辆失控，先撞上那名单车客，继而撞入超市。

现场画面显示，一辆银色私家车撞正超市大门，店舖外聚集了大量消防员和救援车辆。

警方仍在调查事故原因，但倾向司机并非蓄意危险驾驶，并证实没有加州大学洛杉矶分校学生在事故中伤亡。

