美国与55个合作伙伴组关键矿产联盟 中国：破坏国际经济秩序

涵盖55个合作伙伴的多边会议，宣布组建多国关键矿产贸易联盟，以抗衡中国影响力。美国、欧盟、日本并在会后发表联合声明，宣布建立一项战略合作伙伴关系，旨在加强关键矿产的供应保障。中国外交部回应道，反对任何国家以「小圈子」规则破坏国际经贸秩序。

「关键矿产部长级会议」周三在美国国务院举行，美方在会中提出强化相关「锻造倡议」（Forge Initiative），即组建多国关键矿产贸易联盟，并为关键矿物设立价格底线。国务卿鲁比奥会后表示，美方目前有55个合作伙伴，其中多数国家已签署加入。



国务院称，当日的会议接待来自澳洲、加拿大、南韩、日本、菲律宾、印度、乌克兰、约旦、哈萨克、肯尼亚等54个国家及欧盟委员的代表。多国公开表态并讨论价格底线，价格底线据称旨在防止有国家透过倾销压低价格，削弱西方企业利润。



将设立价格底线

美国、欧盟、日本并在会后宣布建立关键矿产伙伴关系，目的同样在于强化关键矿产领域的韧性。根据声明，美、欧、日三方签署的谅解备忘录旨在识别合作领域，以刺激需求并实现供应多元化。具体措施方面，将支持新的采矿、精炼、生产与回收项目，包括通过设定价格下限或提供补贴等方式加以推动。三方还将加快相关领域的研发进程。声明称，该计划总体目标是降低对由中国主导的关键矿产供应链的依赖。

根据国际能源署（IEA）的数据，中国精炼全球约47%至87%的铜、锂、钴、石墨与稀土，这些材料用于国防科技、半导体、再生能源设备与电池等关键产业。



南韩：望与中国合作获稀土供应

就美国组建所谓关键矿产联盟，中国外交部发言人林剑昨日表示，维护开放、包容、普惠的国际贸易环境，符合各国的共同利益，各方都有责任为维护关键矿产的全球产供链稳定与安全发挥建设性作用。同时，我们反对任何国家以「小圈子」规则破坏国际经贸秩序。

南韩将担任关键矿产贸易机制主席国至今年6月，其贸易部周四却表示，望与中国在关键矿物供应链方面加强合作，确保尖端技术能获取稳定的稀土供应。贸易部称，政府将与中国当局成立专线及联合委员会，协助韩国企业更快速可靠地进口中国矿物。

