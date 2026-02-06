Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌和平谈判结束 达成互换157战俘 泽连斯基：近期再晤

即时国际
更新时间：04:06 2026-02-06 HKT
发布时间：04:06 2026-02-06 HKT

围绕持续近四年的俄乌战争，俄罗斯与乌克兰代表团一连两天（4日及5日）在阿联酋阿布扎比举行三方会谈。在美国斡旋下，双方达成自去年10月以来首次大规模换俘协议，涉及314名战俘。乌克兰总统泽连斯基形容谈判并不轻松，但在美方支持下，三方已同意近期再次会晤，共同寻求停火解决方案。

美特使称外交见切实成果

是次会谈由美国总统特使威特科夫（Steve Witkoff）居中协调。俄方由总统普京特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）率领，乌方则由国家安全与国防委员会秘书乌梅罗夫（Rustem Umerov）领导。

是次会谈由美国总统特使威特科夫（左一）居中协调。美联社
泽连斯基形容谈判并不轻松，但在美方支持下，三方已同意近期再次会晤，共同寻求停火解决方案。美联社
俄乌战争持续近四年仍未结束。美联社

威特科夫于会后发表声明，形容谈判「细致且富有成效」。根据协议，俄乌双方已各自交出157名战俘，合共314人重获自由。美方认为，是次进展证明外交努力正取得切实成果，为结束战争注入动力。俄方代表德米特里耶夫亦表示会谈正朝积极方向发展，惟同时批评部分欧洲国家试图干扰和平进程。

泽连斯基：领土让步仍属红线

乌克兰总统泽连斯基周四对谈判进展表示肯定，并强调基辅希望看到俄罗斯加快结束入侵的步伐。尽管谈判取得初步成功，但领土争议仍是最大难题。对乌克兰政府而言，放弃被俄军占领的领土仍是不可逾越的红线。

然而，民意似乎出现细微变化。最新民调显示，约40%受访乌克兰民众表示，为换取安全保障，愿意支持放弃顿巴斯地区（Donbas）。不过，主流民意仍坚决反对在领土问题上作出任何让步，分析员亦质疑，即使乌方在顿巴斯退让，是否足以令莫斯科全面止战。

随着俄乌双方均表示会谈进展积极，外界预期下一轮三方会谈将聚焦于更具体的和平路线图。乌梅罗夫指出，首日谈判已重点关注具体步骤及可行的解决方案。在美国积极介入下，这场影响全球局势的冲突能否在今年内划上句号，将取决于未来数周的外交博弈。

