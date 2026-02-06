Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案震动英政坛 施纪贤临逼宫危机：后悔任命文德森

即时国际
更新时间：03:22 2026-02-06 HKT
发布时间：03:22 2026-02-06 HKT

已故淫魔富豪爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的丑闻风暴震动英国政坛，除了卷入漩涡的前王子安德鲁外，资深政客、前驻美大使文德森（Peter Mandelson），被揭发曾多次收受爱泼斯坦款项并涉嫌泄露政府机密。首相施纪贤（Keir Starmer）因「用人不察」而陷入前所未有的政治危机，日前在国会质询中首度承认，任命前早已知晓文德森与爱泼斯坦有往来，更引发工党内部强烈地震，工党内部情绪低落，甚至传出「逼宫」信号。

涉收受款项泄露国策 文德森被剔出枢密院

根据美国司法部公开的文件，现年72岁的文德森与爱泼斯坦关系极为密切。纪录显示，他在2003至2004年间，曾与伴侣收受爱泼斯坦三笔、共计7.5万美元的转账。更严重的是，文德森在担任商务大臣期间，被指将唐宁街内部有关财政安排的邮件转发给爱泼斯坦，甚至在时任首相布朗辞职前数小时，向对方泄露政治动向。

面对舆论哗然，文德森已于本月1日宣布退出工党并辞任上议院议员。施纪贤随后采取严厉切割措施，除了在国会痛斥文德森「背叛国家」，更宣布与英王达成一致，将文德森从枢密院顾问名单中除名。枢密院是英国历史悠久的咨询机构，通常由资深内阁成员组成，其成员资格往往终身保留。施纪贤的这一举措，被外界视为罕见而严厉的政治处分信号。

工党议员： 施纪贤首相日子进入倒数

施纪贤在国会接受保守党领袖栢丹娜（Kemi Badenoch）追问时，坦承官方安全审查曾提及文德森与爱泼斯坦的联系，但称当时遭文德森「一再欺骗」。他感叹：「我对任命他感到后悔。如果我当时知道现在所知道的一切，他绝不可能接近政府任何职位。」

然而，有关表态却火上加油。工党内部对此反应强烈，有前内阁成员形容这是「工党最糟糕的日子」，更有议员直言施纪贤的政治处境「前所未有地脆弱」。《卫报》引述工党消息指，党内气氛变得极为阴沉，甚至有议员形容首相的日子已进入「倒数计时」。

在野保守党周三在下议院成功通过动议，要求政府公开所有与文德森任命相关的背景审查文件。政府最初试图以「国家安全」为由限制披露范围，遭批评「掩盖真相」，最终在压力下接受折衷方案，由议会委员会参与裁定公开内容。

不过，伦敦警察厅同日发表声明，指由于部分文件涉及正在进行的刑事调查，要求政府暂缓披露。目前警方正以「涉嫌公职人员行为失当」方向调查文德森。有议员表示，这些文件最终公开后可能引发针对施纪贤的逼宫。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
14小时前
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
影视圈
12小时前
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
02:47
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
社会
12小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
20小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
35岁「翻版陈法拉」恐怖毁容照曝光  面骨折断牙骹移位下巴裂开  伤势骇人疑遭家暴？
35岁「翻版陈法拉」恐怖毁容照曝光  面骨折断牙骹移位下巴裂开  伤势骇人疑遭家暴？
影视圈
17小时前
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
16小时前
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
影视圈
6小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
17小时前
半个月录20宗食生蚝中诺如病毒个案 涉57人 食安中心吁避免进食高风险食物
社会
7小时前