恐怖健身意外︱猛男挑战400kg腿推 右脚肌腱断裂极痛狂吼︱有片

巴西发生恐怖健身意外，一名有10年健身经验的健美猛男，在健身房挑战400公斤腿推时，右腿竟传出清晰的「啪」一声当场断裂。他剧痛不已，不停嘶吼，画面在社交媒体曝光后引发热议。



英国《太阳报》报道，31岁健美运动员菲略（Ranieri Lopes Filho）在巴西东北部特雷西纳（Teresina）的一间健身房受伤。为了备战5月的健美比赛，他当天挑战400公斤的腿推。

现场监视器画面显示，菲略坐在腿推机上，才做第2下就疑似无法承受重压，传出「啪」一声清脆的断裂声。他随即发出凄厉的惨叫，由于剧痛难耐，他双手紧抓膝盖、头部向后仰，无力地瘫坐在训练椅上，表情极度痛苦，大叫了近10声。

意外发生后，工作人员与其他健身客被惨叫声吓到，纷纷冲上前帮忙移开沉重的杠片与器材。菲略紧急送院，隔天接受手术。负责治疗的骨科医生布兰科（Anisio Castelo Branco）指出，菲略遭遇罕见的「股四头肌腱断裂」（Quadriceps tendon rupture），因肌肉在拉长的同时进行收缩，产生的「离心收缩」压力过大所致。此肌肉位于大腿前侧，是人体最大、最有力的肌肉。

菲略坦言，受伤当下的痛苦难以言喻，但更令他心碎的是术后的挫折感。他说：「为了5月比赛做的所有规划都泡汤了，术后的痛感甚至比受伤当下还要强烈。」

医生警告，菲略接下来必须维持腿部完全伸直静养3周，并搭配电刺激物理治疗。即使康复顺利也需要几个月才能正常行走，预计最快要到年底才能重新开始轻量训练。消息传出后，大批支持者纷纷在Instagram留言，祝他早日康复。