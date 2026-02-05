Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国夫妻札幌伪造租约 呃16万元新冠疫情补助金被捕

即时国际
更新时间：20:35 2026-02-05 HKT
发布时间：20:35 2026-02-05 HKT

日本传媒周四报道，札幌市一对中国籍夫妻因涉嫌诈领新冠疫情补助金被捕。这对夫妻在札幌市经营贸易公司「和杨德信」，在2020年8月至12月间，以假租赁契约向日本政府诈领约334万日圆（约16.6万港元）的「房租支援金」。

被捕夫妇分别是54岁公司社长曹雪峰与53岁妻子兼员工杨春风。他们的公司专门研发销售以虾夷鹿油脂、皮革等原料制成的洗发精、润发乳、沐浴乳等饭店备品。

公司网页抽起曹雪峰的照片。
根据规定，2020年3月31日前签订的租约方可申请补助。两人经互联网向中小企业厅提交6笔申请，其中至少2笔涉虚报，诈骗约334万日圆。

有问题申请涉及札幌市北区的仓库及小樽市的店面。两人给已终止租约伪造续约记录，又谎称3月31日后才签订的租约于3月31日前已生效。

2024年5月，警方调查其他案件时取得本案相关线索，2025年2月搜查二人的住处及位于札幌市北区的事务所。

警方表示，基于侦查需要，暂不透露两人是否承认嫌疑及供述内容。目前警方正谨慎调查犯案动机及是否涉及其他罪行。

