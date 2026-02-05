爱泼斯坦案｜盖茨再回应性病指控称被利用 「后悔与他相处的每一分钟」

美国已故「富豪淫媒」爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）300多万页司法文件曝光，其中有指微软创办人盖茨染上性病，更「瞒妻喂抗生素」。盖茨完全否认，但前妻梅琳达（Melinda Gates）称「庆幸远离那一切肮脏而混乱的过去」，引发外界无限解读。70岁的盖茨周三（4日）接受澳洲9 News采访时再回应，表示自己被爱泼斯坦利用，他「后悔与爱泼斯坦相处的每一分钟」，并称「当时太傻了」。

盖茨在访问中再次否认染性病，他声称公开的邮件只是草稿，「显然杰弗里（爱泼斯坦）给自己写了一封邮件。这封邮件从未发出，是假的。我不知道他当时是怎么想的。他是不是想以某种方式攻击我？我后悔和他在一起的每一分钟，我为此道歉。 」

盖茨说，他在2011年首次认识爱泼斯坦，直到2014年的交往「只是偶尔共晋晚餐」，两人关系主要围绕着共同探讨商业机会。「他总是说认识很多富人，并声称可以让他们为全球健康捐款。现在回想起来，那完全是条死路」。



盖茨说：「我当时真是太傻了，竟然和他在一起。我是众多后悔认识他的人之一。」

盖茨也否认曾去过爱泼斯坦恶名昭彰的「萝莉岛」等物业，也否认曾与其他女性发生关系。

盖茨早前已否认染性病等指控，发言人在声明中表示：「这些文件唯一能证明的，就是爱泼斯坦因为没能与盖茨保持长期关系而感到沮丧，以及他为了陷害和诽谤盖茨而不择手段。」

