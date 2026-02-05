Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案｜盖茨再回应性病指控称被利用 「后悔与他相处的每一分钟」

即时国际
更新时间：15:17 2026-02-05 HKT
发布时间：15:17 2026-02-05 HKT

美国已故「富豪淫媒」爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）300多万页司法文件曝光，其中有指微软创办人盖茨染上性病，更「瞒妻喂抗生素」。盖茨完全否认，但前妻梅琳达（Melinda Gates）称「庆幸远离那一切肮脏而混乱的过去」，引发外界无限解读。70岁的盖茨周三（4日）接受澳洲9 News采访时再回应，表示自己被爱泼斯坦利用，他「后悔与爱泼斯坦相处的每一分钟」，并称「当时太傻了」。

相关新闻：爱泼斯坦案︱300万页公开文件变「核弹」 一文睇清涉事政商名人

盖茨在访问中再次否认染性病，他声称公开的邮件只是草稿，「显然杰弗里（爱泼斯坦）给自己写了一封邮件。这封邮件从未发出，是假的。我不知道他当时是怎么想的。他是不是想以某种方式攻击我？我后悔和他在一起的每一分钟，我为此道歉。 」

相关新闻：爱泼斯坦档案载有食婴内容引争议  举报者指进行恐怖献祭

盖茨说，他在2011年首次认识爱泼斯坦，直到2014年的交往「只是偶尔共晋晚餐」，两人关系主要围绕着共同探讨商业机会。「他总是说认识很多富人，并声称可以让他们为全球健康捐款。现在回想起来，那完全是条死路」。

盖茨说：「我当时真是太傻了，竟然和他在一起。我是众多后悔认识他的人之一。」

盖茨也否认曾去过爱泼斯坦恶名昭彰的「萝莉岛」等物业，也否认曾与其他女性发生关系。

相关新闻：爱泼斯坦案｜马斯克否认前往「性爱小岛」 女儿指撒谎：邮件内容属实

盖茨早前已否认染性病等指控，发言人在声明中表示：「这些文件唯一能证明的，就是爱泼斯坦因为没能与盖茨保持长期关系而感到沮丧，以及他为了陷害和诽谤盖茨而不择手段。」

相关新闻：爱泼斯坦案｜安德鲁遭第二名女子指控性侵  深夜迁出皇家别墅

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
5小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
5小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
7小时前
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
9小时前
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
影视圈
2小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
6小时前
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
11:24
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
影视圈
2026-02-04 14:45 HKT
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
23小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
23小时前