7男女误坠投资及网上情缘骗局失款67万 外卖员认借出2户口洗黑钱841万元 判囚44个月

即时国际
更新时间：12:32 2026-02-05 HKT
38岁男子于2023年透过2个银行户口协助骗徒清洗约841万元犯罪得益，承认2项洗黑钱罪，今早于区域法院被判囚44个月。案情透露，警方接获7名事主报案，包括教师及售货员等，误坠投资或网上情缘骗，损失金额约67万元；警方追查后拘捕本案被告。警方提醒巿民，借出或卖出户口以供清洗得益属严重罪行，法律后果远超犯罪集团给予的利益。

被告借出2户口助骗徒洗黑钱841万

被告吴俊源，报称外卖员，承认2项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪。案件共牵涉7名事主，年纪介乎44岁至56岁之间，当中包括教师、售货员、装修工人及仓务员。

案情透露，2023年5月至10月期间，警方接获7名事主报案，分别坠入投资及网上情缘骗案，骗徒自称是投资专家，诱使事主在虚假的网站或应用程式开设户口，亦有骗徒声称家人需要医药费，并指示事主转帐至多个本地银行户口。最后，事主发现未能取回在投资帐户中的投资金额，并与骗徒失去联络，发现受骗而报案。

7名事主合共损失约67万元，警方追查资金流向，发现金钱分别存入两个傀儡户口。警方在2023年12月拘捕被告，被告为2个涉案傀儡户口的持有人，被告在涉嫌清洗逾841万元的犯罪得益。

警成功申请加刑令被告判监44月

新界北总区刑事部科技及财富调查组高级督察卢震纲在法院外简报案情，指警方为加强以傀儡户口洗黑钱的阻吓性，故在本案中向法庭申请加刑，获法庭批准及加刑四分一，最终被告判囚44个月。

财富情报及调查科高级督察申文燕指出，市民如果租借或买卖户口给他人使用，而该户口被不法份子利用作处理赃款，是有机会干犯洗黑钱罪。申文燕称，使用傀儡户口的情况严重，所以警方就涉及傀儡户口的洗黑钱案件，会咨询律政司意见后申请加刑。

申文燕提及，本案男被告将户口借给他人用作洗黑钱用途，在法庭被加刑8个月。由2023年10月至2025年10月中，已有超过260人因傀儡户口而「洗黑钱」罪成及加刑。申强调，犯罪集团操纵户口固然违法，持傀儡户口亦属违法，「洗黑钱」罪最高可罚款500万元及监禁14年，刑罚和法律后果远远超越犯罪集团给予的金钱利益。

案件编号：DCCC452、1431/2024（Consolidated)
法庭记者：黄巧儿

