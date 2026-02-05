Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩拟与美国共管「非军事区」 美军司令：违反韩战《停战协定》

即时国际
更新时间：12:24 2026-02-05 HKT
发布时间：12:24 2026-02-05 HKT

南韩国防部据报向美国提出，南北韩非军事区（DMZ），由南韩和美国共同管理，如提案实现，南北韩非军事区徒步通道，即「DMZ和平之路」部分路段可重新对外开放。

韩联社周四（5日）引述熟知韩美外交关系消息人士指，国防部日前向华府提议共同讨论「非军事区」管辖权问题，要求将议题列入韩美联合国防协商机制（KIDD）和韩美安保会议（SCM）等两国国防部门协商机制。

相关新闻：北韩宣布驱逐非法越界美兵  送到中国交回美方拘留

国防部长官安圭伯早前向联合国军司令兼驻韩美军司令布伦森（Xavier Brunson）提及议题，即从军事分界线（MDL）向南2公里阔的「非军事区」南侧铁丝网以北部分继续由联合国军司令部管辖，铁丝网以南则由南韩国防部管理。
 

民众可在「非军事区」远望北韩。法新社
民众可在「非军事区」远望北韩。法新社

联合国军司令部：强烈反对

南韩政府正推进立法允许首尔以非军事目的，行使「非军事区」的出入审批权。南韩统一部表明支持。不过，联合国军司令部表示强烈反对，称相关法案与1953年在板门店签定的韩战《停战协定》相冲突，「非军事区」管辖权完全归属联合国军司令部。

相关新闻：文在寅倡南北韩非军事区设国际和平区

南韩国防部表示提案可视为折衷方案，即双方以南侧铁丝网为准，分区管辖「非军事带」。铁丝网以南地区面积，在「非军事带」南侧区域中约占30%。目前，该区驻有南韩兵力，军方人士可随时出入。美国国防部和联合国军司令部未就南韩提议作明确表态。

「DMZ和平之路」可望开放

若南韩提案实现，南北韩非军事区徒步通道，即「DMZ和平之路」部分路段有望重新对外开放。「DMZ和平之路」共11条路线，于2019年4月开放，其中三条路线的「非军事区」内徒步通道从2024年4月起，因安全问题限制公众参观。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
23小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
2小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
4小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
20小时前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
14小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
20小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
3小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
2026-02-04 09:40 HKT
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
17小时前