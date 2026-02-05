南韩拟与美国共管「非军事区」 美军司令：违反韩战《停战协定》

南韩国防部据报向美国提出，南北韩非军事区（DMZ），由南韩和美国共同管理，如提案实现，南北韩非军事区徒步通道，即「DMZ和平之路」部分路段可重新对外开放。

韩联社周四（5日）引述熟知韩美外交关系消息人士指，国防部日前向华府提议共同讨论「非军事区」管辖权问题，要求将议题列入韩美联合国防协商机制（KIDD）和韩美安保会议（SCM）等两国国防部门协商机制。



相关新闻：北韩宣布驱逐非法越界美兵 送到中国交回美方拘留

国防部长官安圭伯早前向联合国军司令兼驻韩美军司令布伦森（Xavier Brunson）提及议题，即从军事分界线（MDL）向南2公里阔的「非军事区」南侧铁丝网以北部分继续由联合国军司令部管辖，铁丝网以南则由南韩国防部管理。



民众可在「非军事区」远望北韩。法新社

联合国军司令部：强烈反对

南韩政府正推进立法允许首尔以非军事目的，行使「非军事区」的出入审批权。南韩统一部表明支持。不过，联合国军司令部表示强烈反对，称相关法案与1953年在板门店签定的韩战《停战协定》相冲突，「非军事区」管辖权完全归属联合国军司令部。



相关新闻：文在寅倡南北韩非军事区设国际和平区

南韩国防部表示提案可视为折衷方案，即双方以南侧铁丝网为准，分区管辖「非军事带」。铁丝网以南地区面积，在「非军事带」南侧区域中约占30%。目前，该区驻有南韩兵力，军方人士可随时出入。美国国防部和联合国军司令部未就南韩提议作明确表态。

「DMZ和平之路」可望开放

若南韩提案实现，南北韩非军事区徒步通道，即「DMZ和平之路」部分路段有望重新对外开放。「DMZ和平之路」共11条路线，于2019年4月开放，其中三条路线的「非军事区」内徒步通道从2024年4月起，因安全问题限制公众参观。