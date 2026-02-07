Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

认设台湾代表处犯大错 北京促立陶宛尽早纠正

即时国际
更新时间：08:29 2026-02-07 HKT
发布时间：08:29 2026-02-07 HKT

波罗的海地区最大英文媒体《波海时报》周二（3日）报道，立陶宛新任总理鲁吉涅内（Inga Ruginienė）公开表示，当年允许台湾当局在首都维尔纽斯设立所谓「台湾代表处」，犯了巨大错误。中国外交部发言人林剑回应说，中方同立方沟通的大门始终敞开，希望立方尽早纠正错误，恪守一个中国原则。

鲁吉涅内坦言，台湾当局在其他欧洲国家也开设了「代表处」，但这些「代表处」都是经过正常协调并选择「台北代表处」这个名称后才「开门营业」。

这些国家都与中国保持经济合作关系。她又指，立陶宛犯了巨大错误，自以为「抢着跑、当先锋，世界就会感激。」

相关新闻：南非将台北代表处降级  更名为商务办事处

立总理：设「台湾代表处」不获感激

鲁吉涅内在报道中表示，立陶宛设立所谓「台湾代表处」，但世界并没有表达感激，立陶宛是「跳到火车前面，结果吃了亏」。

欧盟和美国在台湾设代表处事上，未有明确支持立陶宛。

2021年8月，立陶宛不顾中国严正抗议和反复交涉，允许台湾当局在首都设立所谓「台湾代表处」，直接触碰中国核心利益。结果，中立关系降级、外交官撤离、贸易调整、中欧班列改线。中国做的是主权国家的正常反制。

相关新闻：有人曾要求在柬设台湾代表处  总理洪森：一把火烧了申请文件

欧盟从事件抽身

欧盟2022年初一度替立陶宛出头，指控中国针对其成员国采取所谓「歧视性贸易」做法，向世贸组织（WTO）提起诉讼。两年后，2024年欧盟率先喊停，2025年更直接撤诉，抽身而去。

立陶宛总理鲁吉涅内2025年底删除前任政府文件中「中国构成日益增长的外交与安全风险」的表述。

立陶宛冀尽快访华

丹麦国王夫妇1月底访问立陶宛期间，立陶宛总统瑙塞达暗示自己或鲁吉涅内希望能够尽快前往北京，修复两国关系。

中国外交部早前表明「希望新一届立陶宛政府顺应国际社会普遍共识，切实恪守一个中国原则，为中立关系正常化积累条件。」

中国外交部回应

昨在中国外交部例行记者会上，有记者问到中方会否考虑与立陶宛恢复全面外交关系？发言人林剑说，中方同立方沟通的大门始终敞开，希望立方将改善双边关系的意愿转化为实际行动，尽早纠正错误。

