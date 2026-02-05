Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港澳办批严损港企权益 巴拿马总统驳称裁决司法独立

即时国际
更新时间：11:34 2026-02-05 HKT
发布时间：11:34 2026-02-05 HKT

巴拿马总统穆利诺（José Raúl Mulino Quintero）在社交平台发文，反驳港澳办针对长和裁决「付出沉重代价」警告。

穆利诺周三（4日）在X平台发文强调，坚决反驳国务院港澳办，对巴拿马最高法院向长和子公司营运巴拿马运河港口合同违宪裁决作出的回应。

相关新闻：港澳平：巴拿马法院裁决是屈从霸权  严重损害港企合法权益

巴拿马外交部：支持司法独立

他称，巴拿马是法治国家，尊重司法机构所作裁决。巴拿马外交部将就此事发布声明，并采取相应对策。

巴拿马高院上周四（29日）裁定，长和子公司运营巴拿马运河港口的特许经营权合同违宪。裁决书称，相关合约存在「过度偏袒」长和的条款。

相关新闻：巴拿马裁长和港口违宪美称振奋  外交部批暴露冷战偏见

长和旗下巴拿马港口公司（PPC）自1997年起获得巴拿马港口的运营合同，并在2021年上一届巴拿马政府执政期间获续约，为期25年。

巴拿马审计部门2025年提出撤销巴拿马港口公司合约。审计部门认为特许经营权违宪，并指长和未向巴拿马政府支付12亿美元（约93.7亿港元）的税款。

法新社报道，巴拿马海事局上周五（30日）宣布，马士基集团旗下港口运营商APM码头公司，将担任位处巴拿马运河两端的巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港的「临时管理方」。

相关新闻：巴拿马裁定长和合约违宪  运河暂由马士基集团接手

港澳办指巴国损港企权益

《华尔街日报》报道，长和将无法对巴拿马最高法院的裁决提出上诉，但可以要求澄清说明，此举或能推迟长和运营权被正式终止的日期。长和旗下公司暗示，可能将事件提交国际仲裁。

港澳办周二（3日）晚在微信公众号发表署名「港澳平」的评论文章，回应巴拿马高院裁决时，强调巴拿马罔顾事实，严重损害企业合法权益，应当认清形势、迷途知返，并警告若一意孤行，执迷不悟，巴拿马必将在政治和经济上都付出沉重代价。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
23小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
2小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
4小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
20小时前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
14小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
20小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
3小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
2026-02-04 09:40 HKT
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
17小时前