欧盟与美建关键矿产伙伴关系 减低对华依赖

美媒报道，欧盟将向美国提出建立关键矿产伙伴关系，共同抗衡中方影响力。此外，特朗普政府周三召集了逾50国代表在华盛顿磋商关键矿产合作，旨在提升各国取得关键矿产的管道，图削弱中国的主导地位。中国外交部发言人回应道，各国都共同维护产供链稳定畅通。

知情人士透露，欧盟已准备与美国签署一份谅解备忘录，计划3个月内制订出一份关键矿产的「战略伙伴关系路线图」。据悉，这项伙伴关系旨在探索不依赖中国而取得关键矿产的方式，这些矿产是大多数现代技术发展所必需的原料。据称，美国和欧盟目前都高度依赖中国廉价且充足的矿产，这有利北京可利用供应链来发挥影响力。

欧盟要求尊重领土完整

知情人士称，上述提案包含多种降低对华依赖的方法。该备忘录建议，欧盟与美国应探索共同的关键矿产专案及价格支撑机制，并提出保护双方市场免受外部矿产供应过剩及市场操控的策略。知情人士并说，欧盟提案也要求双方尊重彼此的领土完整性（美国总统特朗普早前表明有意购买矿产资源丰富的格陵兰，导致美欧关系几乎决裂）。

此外，美国周三召集了50多国的代表包括盟国部长等高官在华盛顿举行会谈，旨在提升各国获取关键矿产的管道。南韩、印度、泰国、日本、德国、澳洲、刚果民主共和国等国都有派员出席，但美国尚未公布完整名单。据悉特朗普政府及其伙伴正权衡一系列措施，包括协调贸易和投资激励措施、鼓励在中国境外发展新的采矿和加工能力，以及探索诸如价格下限、战略储备和出口限制等市场干预手段，以削弱北京对先进制造业和供应链的影响力。

强化关键矿产供应链

美国内政部长伯古姆说，澳洲、日本、南韩、泰国、沙特阿拉伯等已加入关键矿产贸易俱乐部，本周预期再11个国家加入。他还说，另有20个国家对加入该联盟表现出「浓厚兴趣」。美国国务卿鲁比奥和副总统万斯将在华府这场有欧亚、非洲和拉丁美洲部长级官员出席的会议上发言。美国国务院称，此次会议旨在「推进集体行动，以实现关键矿产供应链强化与多元化」。

对于欧美拟建关键矿产伙伴关系，中国外交部发言人林剑昨日回应道，在维护关键矿产全球产供链稳定与安全问题上，中方的立场没有变化，各方都有责任为此发挥建设性作用。林剑昨回答记者提问时表示：「中方一贯认为各国都应当遵守市场经济原则和国际经贸规则，加强沟通对话，共同维护国际产供链的稳定畅通，推动世界经济稳定发展。」

特朗普日前宣布启动关键矿产储备「金库计划」，公私合资120亿美元。美国跨党派参议员正推动规模700亿美元的资金方案，强化对关键矿物产业的融资支持。

