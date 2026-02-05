《华盛顿邮报》宣布大裁员 三分一员工受影响 体育及国际新闻大减人手

美国《华盛顿邮报》宣布大规模裁员，约三分一员工将受影响，并将大幅削减体育及国际新闻报道，为该报近年来最大一次人事动荡。裁员安排于周三公布，重灾区包括新闻部的体育、本地及国际新闻组别。

人工智能兴起 网站流量大幅下滑

《华邮》由亚马逊创办人、亿万富豪贝索斯（Jeff Bezos）持有，近年经营及编采方向多次引发争议。执行总编辑默里（Matt Murray）向员工发信表示，裁员有助为报社带来「稳定」，但消息引来员工及多名前高层猛烈批评，有前领导层形容，这是该报「历史上最黑暗的日子之一」。

默里在信中承认裁员「令人痛苦」，但指出过去三年随着人工智能兴起，网站流量大幅下滑，《华邮》的新闻及商业模式「过于根植于旧时代」。他称，报社的报道「往往只从单一角度出发，服务有限的读者群」。

《华盛顿邮报》宣布大裁员 三分一员工受影响。路透社

裁员消息公布前，多名驻外记者及地方新闻记者曾公开呼吁贝索斯保留职位。工会《华盛顿邮报公会》批评，持续削减人手只会削弱新闻实力、流失读者，违背报社使命。

驻乌克兰记者「战区中失去工作」

多名被裁记者在社交平台表达不满。前开罗分社主管表示，中东地区的记者及编辑团队几乎全数被裁；一名驻乌克兰记者则慨叹，自己在「战区中失去工作」。亦有记者透露，负责华盛顿地区新闻的都市版大部分人手被削减。

曾于2012至2021年出任《华邮》总编辑的巴伦（Marty Baron）表示，贝索斯过去曾「有力而雄辩地捍卫新闻自由」，但现时已看不到同样精神。

《华邮》发言人回应指，有关措施旨在「巩固基础并聚焦重点」。近年该报多次裁员及推行自愿离职计划，并因多项编采决定引起反弹。该报于2024年美国总统大选前宣布不再背书候选人，打破数十年传统，导致大量订户流失。

相比之下，《纽约时报》同日公布，2025年第四季新增约45万名数码订户，表现形成强烈对比。