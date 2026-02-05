Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊外长：与美国的核谈判定于6日在阿曼举行

即时国际
更新时间：07:01 2026-02-05 HKT
发布时间：07:01 2026-02-05 HKT

新华社引述伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗外交部长阿拉格齐周三（4日）表示，伊朗与美国就核问题举行的谈判定于6日在阿曼首都马斯喀特举行。

阿拉格齐在社交媒体发文表示，「伊朗与美国的核问题谈判定于周五上午10点左右在马斯喀特举行」，他对阿曼方面为此所做的必要安排表示感谢。

美国总统特朗普早前表示，双方本周将进行谈判。路透社
美国总统特朗普早前表示，双方本周将进行谈判。路透社

美国总统特朗普早前表示，双方本周仍将进行谈判，并指「他们（伊朗）希望谈判」，但他不愿透露会谈地点，仅说，将不只有一场会议。

相关新闻：伊朗局势伊要求更改地点及议程 特朗普政府同意在阿曼谈判 

路透社引述消息指，伊朗要求将2月6日与美国的会谈改在阿曼举行，而非原定的土耳其伊斯坦堡，并将讨论范围限定为仅讨论核问题，而不包括美国方面希望讨论的弹道导弹和伊朗支持的海外活动等问题。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
13小时前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
10小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
22小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
16分钟前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
19小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
16小时前
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
2小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
22小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
19小时前