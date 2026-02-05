伊朗局势｜伊外长：与美国的核谈判定于6日在阿曼举行

新华社引述伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗外交部长阿拉格齐周三（4日）表示，伊朗与美国就核问题举行的谈判定于6日在阿曼首都马斯喀特举行。

阿拉格齐在社交媒体发文表示，「伊朗与美国的核问题谈判定于周五上午10点左右在马斯喀特举行」，他对阿曼方面为此所做的必要安排表示感谢。

美国总统特朗普早前表示，双方本周将进行谈判。路透社

美国总统特朗普早前表示，双方本周仍将进行谈判，并指「他们（伊朗）希望谈判」，但他不愿透露会谈地点，仅说，将不只有一场会议。

路透社引述消息指，伊朗要求将2月6日与美国的会谈改在阿曼举行，而非原定的土耳其伊斯坦堡，并将讨论范围限定为仅讨论核问题，而不包括美国方面希望讨论的弹道导弹和伊朗支持的海外活动等问题。