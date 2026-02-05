Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案｜马斯克否认前往「性爱小岛」 女儿指撒谎：邮件内容属实

美国司法部近日解密大批淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的调查文件，将全球首富马斯克（Elon Musk）卷入舆论风波。文件显示马斯克曾与爱泼斯坦讨论前往其私人「小圣詹姆斯岛」（Little St James），马斯克随即发文否认曾登岛或参与派对，更直指遭人抹黑。然而，其已「变性的女儿」威尔逊（Vivian Jenna Wilson）随即在社交平台公开反驳父亲，证实邮件提到的内容属实，令事件演变成一场罗生门父女对质。

马斯克：有人要抹黑我

「小圣詹姆斯岛」被外媒形容为「性爱小岛」、「萝莉岛」，是爱泼斯坦性侵指控的核心地点之一。英国《卫报》引述美国司法部文件内容指，2012年年11月，爱泼斯坦曾询问马斯克，登岛所需直升机座位数目，马斯克回复指「大概只有我和塔露拉」，并追问「岛上的派对哪一晚最疯狂」。至2013年12月，马斯克再度主动联络，表示假期期间将在英属维京群岛及圣巴特岛一带，询问是否有合适时间拜访。爱泼斯坦回复称「随时都可以，永远为你留位」，惟相关行程最终因交通及行程安排问题而取消。

不过，马斯克于周一（2日）强硬回应，指自己一直支持全面公开爱泼斯坦档案，并追究涉及虐待儿童的人士。他强调自己从未参加过爱泼斯坦的派对，亦从未踏足「萝莉岛」或乘坐对方的私人专机。他批评传统媒体与「极左宣传者」因他支持公开档案而对他进行「无情抹黑」，而自己并未做过任何错事。

女儿公开「打脸」 指行程与邮件吻合

不过，与马斯克关系决裂的女儿威尔逊随即发表言论，指父亲试图「断章取义」。威尔逊透露，她之前对这些邮件毫不知情，但经核对后，她可以确认在邮件提到的时间点，她确实与父亲身处圣巴特岛，因此相信司法部公布的邮件内容高度真实。

威尔逊更讽刺父亲的否认言论苍白无力，直言其「否认就像埃及的一条河流」（寓意Denial与Nile谐音，指其活在否认之中）。她表示，若未来掌握更多可以证实的信息，将会继续更新。

 

