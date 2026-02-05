格陵兰之争｜欧洲议会恢复欧美贸易协议立法程序 警告若美国威胁欧盟安全会暂停关税优惠

欧洲议会4日决定，恢复欧美贸易协议提案的立法工作。此前，由于美国总统特朗普为得到格陵兰岛而一度宣称将对欧洲8国加征关税，欧洲议会1月21日决定暂缓批准欧美贸易协议。

新华社报道，欧洲议会国际贸易委员会主席朗格发表声明说，国际贸易委员会将加快推进立法提案，但前提是美国尊重欧盟及其成员国的主权和领土完整，并履行欧美贸易协议。同时，如果美方做法威胁到欧盟或其成员国核心安全利益，欧盟可暂停相应关税优惠。

去年7月欧美达成贸易协议的核心内容包括欧盟暂停对所有美国工业品的关税，并对大量进入欧盟市场的美国农食产品建立关税配额制度，以换取美国对大多数欧盟输美商品征收15%的关税。

朗格表示，落实欧美贸易协议的相关立法提案最早可能在2月24日举行的下一次国际贸易委员会会议上表决。