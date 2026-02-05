Tinder交友App｜佛州州长参选人开帐号拉票 求「课金支持」与年轻女性交流

美国佛罗里达州州长共和党参选人费雪巴克（James Fishback）破天荒实施极具争议的选战策略——31岁的他正式开通交友软体Tinder帐号，声称要「在年轻女性选民所在的地方与她们交流」。

费雪巴克在X平台公开自己的Tinder截图，强调政见包括「推动州内所有母亲享受有薪产假」，并计划让年轻女性更容易结婚、置业与养育家庭。然而，这项大胆举动引发舆论侧目，因为他开通不到1小时就用光「按赞」次数，公开求网友「课金支持」升级付费帐号。随后他更自称已「成功配对2千次」。

自称成功配对2000次

相关新闻：Tinder交友App︱泰国广告将「美女当食物」 民众斥冒犯严逼下撤

尽管费雪巴克试图塑造关心家庭价值的形象，观乎他过去的操守纪录，竟用交友软体打选战显得格外讽刺。据法院文件与媒体揭露，费雪巴克曾被指控在27岁时，与一名年仅17岁的女高中生发生不当关系，当时该名少女在他创立的学生组织工作。

受害者指控费雪巴克明确指示她必须对外保密，两人甚至在女方满18岁后同居并短暂订婚，期间费雪巴克还有情绪失控、朝女方丢掷物品等暴力行为。费雪巴克全盘否认这些指控，称「完全不实」，但此丑闻导致佛州学区在2022年断绝与其组织的合作。

相关新闻：巴黎奥运｜选手村内「约炮」app用量激增 派30万避孕套成抢手货？

目前在共和党初选中，费雪巴克的选情极不乐观，民调支持率仅3%，远远落后于获总统特朗普背书的唐纳兹（Byron Donalds）。

费雪巴克在选战中除了频频使用具备种族歧视与低俗色彩的言论攻击对手，更曾公开重砲批评OnlyFans平台造成「文化退化」，并扬言当选后要对该类创作者课征高额「罪恶税」。