英国德蒙福特大学附近街头发生冲突 一名学生遭刺死

更新时间：19:35 2026-02-04 HKT
发布时间：19:35 2026-02-04 HKT

英国莱斯特德蒙特福特大学（De Montfort University，DMU）校园附近发生「非常严重的事件」，相信是两名男子在街头发生争执，其中一人遭刺伤倒地，送院不治。死者是上述大学的学生，警方拘留一名18岁男子。

莱斯特郡警方在周三早上高峰时段封闭了包括牛津街、医院路在内的多条路，起初没公布详情，仅称发生「非常严重」的事件。后来警方证实一名20多岁的男子在市中心附近被刺身亡。

警方于当地下午5时许接报，得悉有人在牛津街靠近邦纳斯巷路口附近倒地。急救人员到场前，多人曾试图伸出援手。伤者随后送院，惜最终不治。德蒙特福特大学确认死者是该校学生。

警方正在翻查街头监控录像，并与潜在目击者交谈，以了解事件经过。

