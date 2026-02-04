恒河支流氨污染︱水厂停工200万人缺水 灾民：5天冲凉一次

印度德里近日爆发供水危机，恒河支流亚穆纳河（Yamuna River）因工业废水污染，导致氨含量严重超标，当地9大主要水厂有6座不堪负荷，被迫停工，200万民众惨受缺水困扰。

住在德里西北部夏尔马社区（Sharma Enclave），55岁居民库马尔（Ravinder Kumar）家里已缺水很久。他说：「每3天才来1次水，就算有水也只供应1个小时。」养着3个孩子的库马尔表示，洗澡也很困难，「水有时是黑色的。我们每4、5天才洗一次」。

印度教徒认为在恒河沐浴、喝圣水，可以洗涤罪恶，并且帮助他们从轮回中解脱。（截图来源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

亚穆纳河被数百万人视为圣水，然而由于工业废水中的氨（阿摩尼亚，ammonia）污染太严重，水厂也无法处理，上周德里9座主要水厂中有6座要关闭。德里水务局1月29日表示，这座人口2000万的城市，有43个社区、大约200万居民缺水。记者本周二跟进，发现有10个社区，即超过60万人已多天无水供应。

部分居民在有供水的时间赶紧储水，然而水是黄色的，并散发出臭鸡蛋的味道。居民无奈地说：「大家的健康状况都在恶化，这里一切都很脏。」

亚穆纳河发源于喜马拉雅山脉的冰川，向南流淌1376公里，流经印度多个邦，建于17世纪德里城正是围绕着亚穆纳河两岸而建。它是德里供水系统的支柱，供应约40%的用水量，但几十年来，部分河段一直饱受有毒化学物质和未经处理污水污染。政府监测委员会称，尽管只有2%的河段流经首都，亚穆纳河总污染量有76%是来自德里。该河水溶氧量经常降至零，令水生生物窒息至死，历史悠久的水道惨变污水沟。