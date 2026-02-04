Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大叔搭飞机「咸猪手」16岁少女　机长「霸气调头」飞1小时返回原机场

即时国际
更新时间：17:00 2026-02-04 HKT
发布时间：17:00 2026-02-04 HKT

爱尔兰航空公司（Aer Lingus）一架飞往美国波士顿的航班发生离谱事件，一名男乘客在航程中，强吻乱摸坐在身旁的16岁少女，当时飞机已飞了1小时，机长得悉后决定调头返回香农机场（Shannon airport）。

涉在机上非礼少女的58岁男子努恩（Patrick Noone）2月3日在恩尼斯法院Ennis Circuit Court受审，当庭认罪。他被控于2023年11月15日违反2项性侵罪。

事发于爱尔兰航空E1 135航班，当时机组人员发现被告对坐在隔壁的16岁女乘客毛手毛脚，遂通知机长，机长随即决定调头返回香农机场，当时已飞行约1个小时。

努恩在法庭上承认性侵行为，包含亲吻少女手臂、摸大腿、揉臀部等。受害人在爱尔兰当地接受警方访问后，已返回美国。

被告律师指他的当事人是一名农民，且之前没有任何犯罪纪录，希望法庭能够准备缓刑报告。法官批准请求，并指示警察向受害者索取影响陈述。

