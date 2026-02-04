大叔搭飞机「咸猪手」16岁少女 机长「霸气调头」飞1小时返回原机场
更新时间：17:00 2026-02-04 HKT
发布时间：17:00 2026-02-04 HKT
发布时间：17:00 2026-02-04 HKT
爱尔兰航空公司（Aer Lingus）一架飞往美国波士顿的航班发生离谱事件，一名男乘客在航程中，强吻乱摸坐在身旁的16岁少女，当时飞机已飞了1小时，机长得悉后决定调头返回香农机场（Shannon airport）。
涉在机上非礼少女的58岁男子努恩（Patrick Noone）2月3日在恩尼斯法院Ennis Circuit Court受审，当庭认罪。他被控于2023年11月15日违反2项性侵罪。
事发于爱尔兰航空E1 135航班，当时机组人员发现被告对坐在隔壁的16岁女乘客毛手毛脚，遂通知机长，机长随即决定调头返回香农机场，当时已飞行约1个小时。
努恩在法庭上承认性侵行为，包含亲吻少女手臂、摸大腿、揉臀部等。受害人在爱尔兰当地接受警方访问后，已返回美国。
被告律师指他的当事人是一名农民，且之前没有任何犯罪纪录，希望法庭能够准备缓刑报告。法官批准请求，并指示警察向受害者索取影响陈述。
最Hit
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
2026-02-03 13:00 HKT
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
8小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
2026-02-03 14:13 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
2026-02-03 13:30 HKT