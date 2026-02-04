Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧美明启动稀土部长级会谈 寻求遏制中国影响

即时国际
更新时间：10:23 2026-02-04 HKT
发布时间：09:57 2026-02-04 HKT

欧盟计划向美国提议构建关键矿产伙伴关系，盼能就稀土与关键矿物达成协议。计划3个月内签署谅解备忘录、制定 「战略伙伴关系路线图」，涵盖联合开发矿产项目、设立价格支持机制、构建安全供应链等，以遏制中国的影响力。

法新社报道，欧洲官员明天将与美国政府举行会谈，这场会议由华府主办，是首次以加强及多元化关键矿物供应链为目标的部长级会议。随著中国在稀土与关键矿物领域占据主导地位，引发西方关切，这场会议备受关注。

欧美拟制定 「战略伙伴关系路线图」，涵盖联合开发矿产项目、设立价格支持机制、构建安全供应链等。 路透社
欧盟方面将由负责产业政策的欧盟执委会执行副主席塞儒内（Stephane Sejourne）代表出席，与美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）进行讨论。

欧盟希望与美国建立关键矿物伙伴关系，以制衡中国在该领域的影响力与筹码，并避免欧美在争夺如澳洲等其他地区资源时陷入恶性竞争。

在与美国签署更正式协议前，负责产业政策的法国籍欧盟执行委员塞儒内将先寻求与华府发表一份联合声明。

欧美将启动稀土部长级会谈。 路透社
一名欧盟官员表示：「我们必须确保彼此不会为了相同的供应来源相互竞价；当我们锁定同一目标时，就必须找到彼此互补的方式。」

稀土金属对各类产品的制造至关重要，从智能手机、战机到电动车，都高度依赖这些关键矿物。

欧盟迄今已与全球多个国家建立合作伙伴关系，包括阿根廷、澳洲、加拿大、智利、刚果民主共和国、格陵兰、哈萨克、纳米比亚、挪威、卢安达、塞尔维亚、乌克兰与尚比亚。

欧盟也在2024年通过「关键原料法」（Critical Raw Materials Act），但欧洲联盟（EU）审计机构指出，欧盟在供应链多元化方面的努力仍不足。

根据欧洲审计院（European Court of Auditors）报告，欧盟27国在关键原料进口来源多元化、扩大国内产能方面步履维艰，回收利用也「仍在起步阶段」。

欧洲审计院警告，欧盟若希望摆脱对外国的依赖达成气候目标，必须于2030年前加紧确保关键原料供应。

