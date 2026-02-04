伊朗局势｜伊拟更改谈判地点及议程 特朗普：会谈将如期举行

伊朗和美国预计将进行核协议谈判之际，美军今天稍早击落一架靠近美国航舰的伊朗无人机。美国总统特朗普表示，双方本周仍将进行谈判，「他们（伊朗）希望谈判」，但他不愿透露会谈地点，仅说，将不只有一场会议。而据路透社引述消息报道，伊朗要求2月6日与美国的会谈改在阿曼举行，而非原定的土耳其伊斯坦堡，并将讨论范围限定为仅讨论核问题，而不包括美国方面希望讨论的弹道导弹和伊朗支持的海外活动等问题。

特朗普示警，随著美国军舰正航向伊朗，如果无法达成协议，可能会发生「不好的事情」。 路透社

特朗普下午在白宫椭圆形办公室回应媒体询问时表示，美国预计本周和伊朗进行的谈判仍将进行，「他们希望能有所作为，我们也会看看是否能做些什么」。

路透社报道，伊朗与美国官员2日透露，双方6日将在土耳其恢复核谈判。特朗普示警，随著美国军舰正航向伊朗，如果无法达成协议，可能会发生「不好的事情」。

白宫新闻秘书莱维特则向霍士新闻透露，美国与伊朗的会谈仍计划在本周晚些时候举行。

林肯号航空母舰。

然而，伊朗方面已经要求修改此前的一些会议安排。例如原定此次会议将会有包括巴基斯坦、沙特阿拉伯、卡塔尔、埃及和阿联酋在内的该地区其他几个国家的部长级官员一同出席，但有消息人士透露，伊朗目前希望仅和美国展开双边会谈。此外，伊朗也希望将会谈地点改至阿曼，并仅讨论伊朗核问题。

此外，上周有消息人士曾向路透社表示，特朗普向伊朗提出的恢复谈判的条件中，明确包含有要求伊朗实现铀浓缩活动归零、限制其弹道导弹计划、停止支持地区代理人三点。伊朗方面则长期表示这三项要求都是对其主权的侵犯。但有伊朗官员透露，伊朗领导人认为美国对其弹道导弹计划提出的要求比对核问题提出的要求更不可接受。

值得注意的是，就在2月3日当天，伊朗和美国在伊朗附近海域还发生了两宗摩擦。一方面，美国军方3日表示在阿拉伯海击落一架接近美军「林肯号」航空母舰的伊朗无人机。伊朗方面则称该无人机失联原因不明。此外在霍尔木兹海峡，有伊朗船只及无人机高速逼近美籍「史丹纳号」油轮，并威胁要登船扣押该油轮。不过「史丹纳号」油轮在加速驶离后获得美军军舰护航。