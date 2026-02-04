Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

米兰辞去白宫经济顾问委员会主席 留任联储局理事至新主席就职

更新时间：08:05 2026-02-04 HKT
发布时间：08:05 2026-02-04 HKT

美国白宫发言人周二证实，联储局理事米兰已正式辞去白宫经济顾问委员会主席一职。自米兰去年9月获委任填补联储局理事空缺以来，其顾问委员会主席的职务一直处于休假状态，是次辞职被视为其专注于联储局事务及完成过渡工作的安排。

留任至沃什获确认 预期将交接理事席位

虽然米兰的联储局理事任期原定于上月底届满，但他早前已明确表示，将会继续留任，直至总统特朗普提名的新任联储局主席沃什（Kevin Warsh）获得参议院确认。米兰预计，待沃什正式就职后，其理事职位亦将由沃什接替。

批货币政策过紧 倡今年减息1厘

在谈及经济前景时，米兰对现行的利率水平表达了不同看法。他指出，目前美国的货币政策仍然显得过于紧缩，尽管经济增长前景有所改善，且市场收益率未见大幅攀升，但他认为联储局有必要在今年内减息约1厘，以应对经济形势的变化。

米兰在上星期的联储局会议中，反对联储局维持利率不变、主张要减息四分一厘。

