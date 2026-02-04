日本陷「水晶贴纸之乱」 民众沉迷拦抢货车 惊动名店停售避乱

日本近日掀起一股疯狂的「水晶贴纸」抢购潮，一种名为「Bonbon Drop」的立体贴纸因质感剔透如糖果，深受各年龄层喜爱，导致全日文具店及书店全线断货。这场热潮近日演变成社会乱象，不但有狂粉拦截送货车，更有成年人为抢购不惜拆毁货架，甚至引起黄牛党炒卖至原价十倍。为免发生危险，包括涩谷Loft在内的多间连锁名店已宣布紧急停售。

拦截货车拆货架 疯狂行径干扰店舖营运

据日媒报道，这款由文具商Courier推出的立体贴纸自去年秋季爆红后，至今已售出逾千万张。然而，近日社交平台疯传民众涌往店舖疯抢的画面，令情况失控。一名折扣店员工诉苦指，店内查询电话整天响个不停，严重妨碍处理正常业务。更有目击者指，有民众见到物资车抵达时，竟强行拦截司机，指着货箱大喊要求交出贴纸。

乱象不限于此，有网民拍到不少成年人深夜带同小孩排队霸位，甚至在开门时强行拆除货架，争相捡拾散落在地上的贴纸。网上舆论纷纷谴责相关行径，直言「看到人类的丑陋」、「身为大人却为了一张贴纸失控，真的很可耻」。

售价炒高十倍 名店停售避难

随着需求供不应求，二手网拍平台随即出现炒卖热潮。原本售价仅500日圆（约25港元）的贴纸，最高被炒至5,000日圆（约250港元），身价暴涨十倍。为了防止店内出现混乱或危险，大型连锁店如岛村（Shimamura）及涩谷Loft等已先后宣布暂停发售相关产品，直至另行通知。

复古风潮走样 互换贴纸变骗案

有电视台分析，这股热潮源于日本「平成时代」交换贴纸的复古风，深受年轻人及中年女性欢迎，甚至有人举办交换派对。然而，随着「贴纸之乱」爆发，交换风气亦告走样，不少爱好者反映遭到欺诈，辛苦收集的真贴纸竟换来假货，令这股纯粹的兴趣蒙上阴影。