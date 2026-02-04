美政府避过部分停摆厄运 众院惊险胜通过1.2万亿美元拨款案　

美国众议院周二以217票对214票，惊险通过总额约1.2万亿美元的政府拨款方案，为结束近日出现的部分政府停摆铺路，法案已送交总统特朗普签署。特朗普事前已表明，法案送抵白宫后将会签署生效。

该方案涵盖本财政年度12项常规拨款法案中的11项，为截至9月30日的大部分联邦政府运作提供资金。唯一尚未完全解决的是国土安全部相关拨款，民主党要求对执法行动施加更多限制，令相关法案需另行磋商。

今次表决结果极为接近，反映共和党内部仍存分歧。众议院议长约翰逊须取得几乎全体共和党议员支持，才能推进最终表决。程序性投票一度延长近一小时，党团领袖需逐一游说少数试图借机推动其他议题的议员。约翰逊形容，立法过程本质上就是「建立共识的操作」，需耐心回应个别议员的关切。

特朗普早于周一已透过社交平台介入，敦促共和党保持团结，并向持不同意见者表明「此刻不能有任何改动」，强调避免再次出现「冗长、毫无意义且具破坏性的停摆」，不论对共和或民主两党均无好处。

根据安排，法案一经签署，将终止自上周六开始的部分政府停摆，同时为国土安全部提供一项短期拨款安排，资金暂延至2月13日。国会将在此期间，就负责移民执法的美国移民及海关执法局相关政策及拨款条件进行谈判。

事实上，众议院早前已通过整体拨款方案，但参议院其后将涉及国土安全部的部分拆分，以便继续磋商。民主党方面要求作出修改，与明尼阿波利斯近期发生、涉及联邦执法人员的致命事件有关。

约翰逊日前接受霍士新闻访问时透露，今次采取分拆处理的策略，实际上是特朗普的决定，目的是为政治争议「降温」。不过，共和党领导层亦承认，说服基层议员仍需时间。众议院多数党领袖史蒂夫．斯卡利斯指出，重大法案往往要拖至最后关头才能凑足票数，属国会常态。

与去年秋季长达43天、影响更多政府部门的停摆相比，今次僵局规模较小。当时争议焦点在于是否延长《平价医保法》下、源自疫情时期的临时补贴，民主党最终未能争取纳入停摆解决方案。

自该次风波后，国会已逐步推进拨款工作，先后通过6项年度拨款法案，确保粮食援助、国家公园及历史遗址等重要项目可运作至9月底。周二通过的其余法案，涉及约占全年联邦可自由支配开支四分之三，包括国防部在内，标志着新一轮预算僵局暂告一段落，但围绕国土安全与移民政策的政治攻防，仍然未完待续。