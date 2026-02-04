美「连体姊妹花」分享亲蜜私生活  现身两月狂吸粉28万  专家揭AI忧扭曲审美观

一对以分享「共同身体亲密生活」为卖点、短时间内在社交平台迅速爆红的连体姊妹网红，近日被证实并非真人，而是由人工智能生成。该帐号自开设2个月以来疯狂吸纳逾28万名追随者，其真实性引起外界关注。

这对自称名为Valeria与Camila的「双胞胎姊妹」，以帐号@itsvaleriaandcamila于2025年12月加入Instagram，至今已上载近百张照片及短片。内容以性感形象为主，不少画面中两人身穿比基尼或衣著暴露，亦曾出现与其他女性亲吻的片段，成功吸引大量关注。她们亦透过限时动态与粉丝互动，分享所谓生活细节，包括自称25岁、在美国佛罗里达州出生及成长，一个身体内同时拥有两颗心脏，但可各自控制身体的一侧等。

姊妹二人更向粉丝介绍自己的特殊情感世界，例如二人有时会有相同的渴望，但我们各自拥有自己的胃，因此可以吃不同的食物，有时也会在不同时间感到饥饿或口渴。又指两人会约会男性，但「必须同时在身体和情感上被同一位男性吸引」。

二人在网络上横空出世，并因特殊的外型迅速吸纳粉丝，令人啧啧称奇。英国传媒邀请人工智能专家进行分析后，证实这对「姊妹花」确为AI生成。AI专家Andrew Hulbert直言，相关影像「可以确认是人工智能产物」。

他指出，多个细节早已露出端倪，包括人物身体比例过于完美、皮肤毫无瑕疵，完全符合传媒塑造的单一美感标准，与现实世界存在明显落差。随着画面中加入更多人物，例如同一张照片内同时出现三名同样「完美无缺」的人物，更显不合常理。

赫伯特亦特别提到，姊妹二人的双眼与肤色高度一致，是其中一个关键破绽。他形容整体效果「过于精致、过于光鲜，像芭比娃娃一样」，仿佛刚从包装盒中取出，缺乏真实人类应有的细微差异。他补充，辨别人物是否由AI生成，可留意耳朵结构、手指数量，以及疤痕或印记是否在不同影像中出现于完全相同位置。

除专家分析外，亦有网民发现技术层面的漏洞。有眼利用户指出，其中一张在雪糕店拍摄的照片中，背景餐单上的文字放大后全属无意义乱码，进一步佐证影像并非真实拍摄。

心理学界则提醒，AI网红的流行或对大众审美造成潜在影响。专家指出，长期接触比例夸张、皮肤零毛孔的「完美形象」，或会令部分人将之视为正常标准，继而对自身或伴侣的身体产生不满，对心理健康及人际关系带来隐忧。