珍惜生命｜乐华南邨48岁女子堕楼 当场不治
更新时间：01:57 2026-02-04 HKT
发布时间：01:57 2026-02-04 HKT
发布时间：01:57 2026-02-04 HKT
牛头角发生堕楼事件。周一（3日）晚上约9时许，警方接获乐华南邨喜华楼保安报案，指在乐华南邨喜华楼对开发现一名女子倒卧地上，怀疑从高处堕下。
警员及救援人员到场后，证实姓方（48岁）女子当场死亡。警方初步调查，相信事主由上址一走廊堕下，并于现场检获遗书。案件列作「自杀」处理，有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
2026-02-02 18:30 HKT