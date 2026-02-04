Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜乐华南邨48岁女子堕楼 当场不治

更新时间：01:57 2026-02-04 HKT
发布时间：01:57 2026-02-04 HKT

牛头角发生堕楼事件。周一（3日）晚上约9时许，警方接获乐华南邨喜华楼保安报案，指在乐华南邨喜华楼对开发现一名女子倒卧地上，怀疑从高处堕下。

警员及救援人员到场后，证实姓方（48岁）女子当场死亡。警方初步调查，相信事主由上址一走廊堕下，并于现场检获遗书。案件列作「自杀」处理，有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

