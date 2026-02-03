迪士尼乐园新CEO︱戴明哲获任命年薪达1950万 股权奖金7580万
更新时间：22:28 2026-02-03 HKT
发布时间：22:28 2026-02-03 HKT
发布时间：22:28 2026-02-03 HKT
迪士尼任命戴明哲（Josh D'Amaro）为乐园新任行政总裁，接替艾格（Bob Iger）。
行政总裁基本年薪为250万美元（约1950万港元），将获得目标970万美元（约7580万港元）的一次性奖励。迪士尼将向新任行政总裁，于每个财政年度提供2625万美元（约2.05亿港元）的长期激励奖金。
