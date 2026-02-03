法警突击搜查Ｘ平台巴黎办公室 马斯克4月出席聆讯
法国巴黎检控部门网络罪行组，周二（3日）突击搜查社交平台X在当地的办公室，调查是否涉及串谋拥有儿童色情内容，并带走怀疑违法的数据和资料，创办人马斯克与X平台前总裁雅克里诺（Linda Yaccarino）4月将出席聆讯。
法国当局2025年1月调查明X平台演算法是否被用作干预当地政治，这次突击搜查为调查一部分，欧洲刑警（Europol）亦有参与。X未评论事件，但早前指调查损害言论自由，调查背后有政治操作。
当局指，调查包括X平台是否共谋持有或有组织传播儿童色情图片、利用性爱「深伪」技术侵犯他人肖像权，以及是否涉及有组织欺诈提取数据。
