日本「软饭王」︱渡边龙太财困瞓车度日 言明想继续生仔：会再娶

日本YouTuber渡边龙太以「一夫多妻」而爆红，最高峰8名女子先后替他生下11个小孩。由于经济状况急转直下，渡边龙太只能睡车上度日，幸好还有2名「妻子」愿意跟著他。不过他仍然未肯放弃这个「齐人梦」，宣告「还会再娶」。



渡边龙太并无正式工作，曾由4名妻子工作支撑生活，可谓名符其实「软饭王」。渡边后来主要靠经营YouTube「一夫多妻ちゃんねる」收入维生。他曾透露自己非常崇拜幕府时期的德川家齐有53个小孩，想要有比他多的儿女，因此在未与任何一人结婚的情况下，分别在日本及马来西亚共和8女生下11个小孩。

渡边靠著新颖内容，月入很快就突破百万日圆，不过由于妻子忙著照顾小孩，未能抽空拍片，加上有人陆续离开，导致频道收入锐减，难以支应每月至少80万日圆（约4万港币）的支出。去年底继大房与3房陆续带孩子回娘家后，渡边的一夫多妻制宣告终结，只剩没有生育的2房还愿意跟随。

渡边表示，自己全部财产只剩11万日圆（约5500港币），连旅馆也住不起，基本上就是无家可归状态，只能与2房睡在7人车内。

他坦言想继续赚钱养小孩，未来生计取决于YouTube收入，不久前他才上架关于一夫多妻制崩坏的纪录片，看好「下个月收入将创新高」。而他也宣告打算再找人生小孩「开启新篇章」，目前已有6名不同年龄层和职业的女子应征。



