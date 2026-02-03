安倍遇刺案 凶手山上彻也不服囚终身上诉
更新时间：17:05 2026-02-03 HKT
发布时间：17:05 2026-02-03 HKT
发布时间：17:05 2026-02-03 HKT
《央视新闻》周二（3日）报道，日本前首相安倍晋三遇刺案，被告山上彻也方面不服判决，将提出上诉。
1月21日，日本奈良地方法院就此案作出判决，山上彻也被判无期徒刑。
日本前首相安倍晋三于2022年7月8日在奈良街头助选时，遭45岁男子山上彻也暗杀身亡。案件发生超过三年，日本奈良法院周三（21日）判处山上彻也无期徒刑。日本检方之前以「战后史无前例的罪行」形容此案。
