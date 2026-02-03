Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《夺面双雄》现实版︱西班牙换脸手术 创安乐死人士捐脸首例

即时国际
更新时间：17:20 2026-02-03 HKT
发布时间：17:20 2026-02-03 HKT

吴宇森经典电影《夺面双雄》（Face Off）成为现实。西班牙一间医院全球首创换脸手术，同意接受「协助死亡」（assisted dying）或安乐死的病人，死后可移植脸部至有需要的人身上。

路透社周一（2日）报道，巴塞隆拿一间医院完成首宗换脸手术，医护人员须事前获得病人同意「协助死亡」，即末期病人在医护协助下，主动服用药物结束生命，缓减痛苦。

卡默（左）与专家会谈。X@vallhebron
卡默（左）与专家会谈。X@vallhebron
《夺面双雄》的情节竟在现实出现。
《夺面双雄》的情节竟在现实出现。

手术近百名专家参与

首创换脸的希伯伦谷医院（Vall d'Hebron）发声明指，手术约有100名专家参与，包括免疫学和精神病专科医生，医护人员将捐赠者脸部中间主要部分的复合组织剥离，移植至受助者面上。

相关新闻：美国患者移植改基因猪肾  存活逾6个月突破首个危险期

受赠者卡默（Carme）因昆虫咬损，细菌感染导致面部组织坏死，无法发声、进食，视觉亦受损。她接受换脸手术后，表示照镜时越觉像自己，目前康复进度良好。

同性别血型方可移植

捐赠者和受助者必须同一性别、同一血型以及头部大小相约，才能接受换脸手术。西班牙目前6宗面部移植手术中，有一半由希伯伦谷医院团队完成。

西班牙逾30年一直是全球器官移植的先驱，2025年有约6300宗器官移植，肾脏为最移植的器官。

相关新闻：世界首例｜中国团队将基因编辑猪肺移植人体  助缓解供体短缺

2021年，西班牙成为第4个欧洲国家实行安乐死合法化；2024年，当局数据显示有426人同意「协助死亡」。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
9小时前
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
影视圈
2026-02-02 18:30 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
10小时前
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
饮食
6小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
11小时前
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
保健养生
6小时前
「香港第一名模」暴瘦零滤镜相流出 Deep V下现恐怖「排骨胸」 51岁真实身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零滤镜相流出 Deep V下现恐怖「排骨胸」 51岁真实身材震撼曝光
影视圈
5小时前
天气寒冷｜周日再冻过！气温降至13℃ 一日之间降8℃
天气寒冷｜周日再冻过！气温降至13℃ 一日之间降8℃
社会
11小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
六合彩｜头奖4600万今晚搅珠 网民教路$170买17注包全部冧巴（附近50期幸运数字）
六合彩︱头奖4600万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
2小时前