《夺面双雄》现实版︱西班牙全球首宗换脸手术 受助者：照镜时越觉像自己

吴宇森经典电影《夺面双雄》（Face Off）成为现实。西班牙一间医院全球首创换脸手术，同意接受「协助死亡」（assisted dying）或安乐死的病人，死后可移植脸部至有需要的人身上。

路透社周一（2日）报道，巴塞隆拿一间医院完成首宗换脸手术，医护人员须事前获得病人同意「协助死亡」，即末期病人在医护协助下，主动服用药物结束生命，缓减痛苦。

卡默（左）与专家会谈。X@vallhebron

《夺面双雄》的情节竟在现实出现。

手术近百名专家参与

首创换脸的希伯伦谷医院（Vall d'Hebron）发声明指，手术约有100名专家参与，包括免疫学和精神病专科医生，医护人员将捐赠者脸部中间主要部分的复合组织剥离，移植至受助者面上。



相关新闻：美国患者移植改基因猪肾 存活逾6个月突破首个危险期

受赠者卡默（Carme）因昆虫咬损，细菌感染导致面部组织坏死，无法发声、进食，视觉亦受损。她接受换脸手术后，表示照镜时越觉像自己，目前康复进度良好。

同性别血型方可移植

捐赠者和受助者必须同一性别、同一血型以及头部大小相约，才能接受换脸手术。西班牙目前6宗面部移植手术中，有一半由希伯伦谷医院团队完成。

西班牙逾30年一直是全球器官移植的先驱，2025年有约6300宗器官移植，肾脏为最移植的器官。



相关新闻：世界首例｜中国团队将基因编辑猪肺移植人体 助缓解供体短缺

2021年，西班牙成为第4个欧洲国家实行安乐死合法化；2024年，当局数据显示有426人同意「协助死亡」。

