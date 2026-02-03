特朗普向哈佛索偿10亿美元 称从未让步批《纽时》失实

美国总统特朗普与哈佛大学官司再有进展。《纽约时报》周一（2日）报道，特朗普放弃对哈佛索偿2亿美元（约15.6亿美元），但特朗普随即反驳指，华府正向哈佛要求10亿美元（约78亿港元）赔偿。

特朗普在社交平台Truth Social发文称，哈佛对《纽时》提供「大量垃圾资讯」，批评《纽时》报道失实须作出更正，并指责哈佛强烈反犹太。他称，要求哈佛赔偿10亿美元后，华府再跟大学无任何瓜葛。





哈佛被指散播极左思想。法新社

特朗普的发文提到「大学提出一套复杂的职业培训方案」，但被拒绝，又指大学的构想不太可行。



惟特朗普没有提及哈佛大学究竟对华府构成何种损害。

打击非法移民惹公愤对哈佛让步

《纽时》报道指，特朗普政府因近日在明尼苏达州两名公民遭执法人员枪杀，导致民望下滑，对哈佛让步。华府威胁削减哈佛与其他大学的经费，指摘大学散播「觉醒」（woke）、极左」意识形态和反犹太主义。



哈佛大学2025年起诉特朗普政府，称政府不应干涉私立大学的课程、雇用事宜以及研究领域。

其他常春藤联盟大学如哥伦比亚大学和布朗大学等，早前已与华府达成赔偿协议。