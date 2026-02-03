Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普向哈佛索偿10亿美元 称从未让步批《纽时》失实

即时国际
更新时间：15:52 2026-02-03 HKT
发布时间：15:52 2026-02-03 HKT

美国总统特朗普与哈佛大学官司再有进展。《纽约时报》周一（2日）报道，特朗普放弃对哈佛索偿2亿美元（约15.6亿美元），但特朗普随即反驳指，华府正向哈佛要求10亿美元（约78亿港元）赔偿。

特朗普在社交平台Truth Social发文称，哈佛对《纽时》提供「大量垃圾资讯」，批评《纽时》报道失实须作出更正，并指责哈佛强烈反犹太。他称，要求哈佛赔偿10亿美元后，华府再跟大学无任何瓜葛。

 

哈佛被指散播极左思想。法新社
哈佛被指散播极左思想。法新社

特朗普的发文提到「大学提出一套复杂的职业培训方案」，但被拒绝，又指大学的构想不太可行。

相关新闻：特朗普：哈佛将付39亿元和解金  投资职业教育

惟特朗普没有提及哈佛大学究竟对华府构成何种损害。

打击非法移民惹公愤对哈佛让步

《纽时》报道指，特朗普政府因近日在明尼苏达州两名公民遭执法人员枪杀，导致民望下滑，对哈佛让步。华府威胁削减哈佛与其他大学的经费，指摘大学散播「觉醒」（woke）、极左」意识形态和反犹太主义。

相关新闻：特朗普政府对哈佛实施新限制  监控开支  要求提供招生数据

哈佛大学2025年起诉特朗普政府，称政府不应干涉私立大学的课程、雇用事宜以及研究领域。

其他常春藤联盟大学如哥伦比亚大学和布朗大学等，早前已与华府达成赔偿协议。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
影视圈
21小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
22小时前
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
22小时前
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
2026-02-02 13:00 HKT
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
22小时前
大老山隧道电单车猛撼货Van尾 铁骑士倒竖葱插入车尾厢内｜有片
00:11
大老山隧道电单车猛撼货Van尾 铁骑士倒竖葱插入车尾厢内｜有片
突发
5小时前
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
社会
2小时前
前《欢乐今宵》主持罕现身大开黄腔  除衫狂撩前港姐亚军  忆郑少秋窝心往事极感触：我会记一世
前《欢乐今宵》主持罕现身大开黄腔  除衫狂撩前港姐亚军  忆郑少秋窝心往事极感触：我会记一世
影视圈
7小时前
一次大战期间使用的炮弹大小不一，事件中炮弹约20厘米长。
炮弹塞肛│法24岁男直肠疼痛求医 手术后发现一次大战炮弹
即时国际
5小时前
李龙基搬离与王青霞昔日爱巢 《东周刊》独家直击基哥隐居山旮旯「货仓屋」四野荒凉
李龙基搬离与王青霞昔日爱巢 《东周刊》独家直击基哥隐居山旮旯「货仓屋」四野荒凉
即时娱乐
6小时前