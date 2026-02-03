Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗总统下令启动与美谈判 料周五接触 美媒：伊方愿暂停核计划

更新时间：08:31 2026-02-03 HKT
发布时间：08:31 2026-02-03 HKT

正当美国军事打击伊朗阴霾密布之际，伊朗总统佩泽希齐扬指示政府，启动与美国就核问题的谈判进程。伊朗传媒引述知情人士报道，预料伊朗外长阿拉格齐周五（6日）与美国总统特使威特科夫，在伊斯坦布尔首度接触，在核问题框架内展开磋商。美媒引述消息指，伊朗已向美方表态，愿意关闭或暂停其核计划难日木

据报道指，威特科夫将率先访问以色列，与以色列总理内塔尼亚胡会面。据悉，以色列将向美方提出三项强硬要求，强调任何美伊协议中，伊朗必须承诺不发展核计划、不研制弹道导弹，以及停止支援任何武装代理组织。

威特科夫完成以色列行程后，将转往土耳其，预计周五于伊斯坦布尔与伊朗官员会面，外界视为美伊恢复直接接触的重要信号。

伊朗外交部发言人巴加埃早前表示，德黑兰方面并未收到美国就启动军事行动所设定的最后通牒或时间表，目前正全面评估是否推动恢复谈判的整体形势。

《纽约时报》引述伊朗及美国官员消息报道，伊朗已表态，愿意关闭或暂停其核计划，作为对美方作出的重大让步，以换取制裁松动与外交突破。

美国总统特朗普稍早前再度就伊朗问题发出警告，直言若双方无法达成协议，「可能会发生非常糟糕的事情」。

