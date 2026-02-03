日长野滑雪场夺命悲剧 22岁女游客背包卡缆车吊椅 悬挂半空心脏骤停亡

日本长野县小谷村栂池高原度假村滑雪场，日前发生罕见致命缆车事故。一名22岁澳洲籍女游客在乘坐双人缆车时，疑因背包扣环卡进缆车吊椅设备，未能在终点站顺利下车，整个人被缆车拖行并悬挂半空，送院抢救后证实不治。

据日本多间传媒包括信越放送及富士新闻网（FNN）报道，事故于1月30日上午约9时至9时15分发生。事发时，女事主与另外两人一同乘坐缆车，抵达终点站准备下车之际，疑因背包腰带扣件勾住吊椅装置，被向后拉回，未能即时脱身。

日本长野县小谷村栂池高原度假村滑雪场，一名22岁澳洲籍女游客在乘坐双人缆车时，疑因背包扣环卡进缆车吊椅设备，未能在终点站顺利下车，整个人被缆车拖行并悬挂半空，送院抢救后证实不治。IG@tsugaike_kogen

IG@tsugaike_kogen

IG@tsugaike_kogen

日本长野县小谷村栂池高原度假村滑雪场，日前发生罕见致命缆车事故。IG@tsugaike_kogen

警方事后翻查闭路电视画面，发现女事主背包腰部固定带未有扣好，其扣环却意外卡入缆车设施；而胸前固定带已扣紧，导致她未能迅速脱下背包，最终被缆车连人带包拖离月台，吊挂在半空中，随缆车向山下方向移动。

现场工作人员发现异常后，立即按下紧急停止掣并展开救援，但女事主被救下时已无呼吸心跳，随即送往医院抢救，惟延至2月1日仍告不治。

滑雪场营运公司事后宣布，涉事缆车即时停运，配合警方及相关部门调查事故成因。警方正就设备安全及操作流程等方向作进一步调查。

当局提醒，滑雪及乘坐缆车时应避免佩戴松脱装备，并确保背包及固定带正确使用，以免发生意外。