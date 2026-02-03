美司法部文件：丘成桐牵线爱泼斯坦 推动清华大学设波士顿分校

美国司法部近日解封新一批与已故性罪犯爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）相关文件，据报道，当中一系列电邮往来披露，世界知名华人数学家、前哈佛大学教授丘成桐，曾于2016年前后多次主动联络爱泼斯坦，并在其牵线下，推动北京清华大学于美国波士顿设立分校的构想。

哈佛大学校刊《The Harvard Crimson》引述司法部文件指，丘成桐在相关计划中扮演关键中介角色，不但与爱泼斯坦保持频密联系，亦曾引荐香港富商、中文大学晨兴书院主要捐助人陈乐宗，作为潜在出资方，探讨建校可行性。

清华大学求真书院院长、香港中文大学致真交叉数学科学院院长丘成桐。

报道指，世界知名华人数学家丘成桐曾多次主动联络爱泼斯坦。路透社

2016年4月，丘成桐透过电邮联络爱泼斯坦助理，透露清华正「认真考虑」在波士顿设立分校。新华社

文件显示，丘成桐早于2011年已与爱泼斯坦会面；至2016年4月，他透过电邮联络爱泼斯坦助理，透露清华正「认真考虑」在波士顿设立分校。约一个月后，在丘成桐安排下，爱泼斯坦于纽约与时任清华大学校长邱勇会面，并一度获邀同年访京，但文件未显示行程最终是否落实。

同年11月，丘成桐再向爱泼斯坦发送一封标注为「机密」的电邮，草拟清华波士顿校区的初步方案，并引荐陈乐宗，形容对方「对项目及会面均感兴趣」。其后，爱泼斯坦与陈乐宗于哈佛广场共进午餐，商讨相关计划。

虽然清华波士顿分校最终未能成事，但文件显示，丘成桐、爱泼斯坦及哈佛学者Martin A. Nowak多年来一直尝试促进哈佛与清华之间的学术合作。相关往来发生于爱泼斯坦2008年因涉及未成年性交易罪成、哈佛公开宣布与其切割之后，惹来外界关注。

报道指，丘成桐过去曾向《The Harvard Crimson》表示，自己与爱泼斯坦的「唯一接触」仅属间接，并声称并不清楚其背景；惟是次司法部文件披露的电邮内容，显示其不但亲自草拟建校构想，亦直接安排高层会面。

文件曝光后，丘成桐及陈乐宗均未有作出回应。

丘成桐生于广东汕头，自小在香港成长直至大学毕业，后赴美国深造并且入籍美国。曾获菲尔兹奖、沃尔夫数学奖的丘成桐，是公认的当代最具影响力的数学家之一，曾担任哈佛大学教授，至2022年改往北京清华大学任全职讲席教授，目前担任清华大学求真书院院长、香港中文大学致真交叉数学科学院院长。

陈乐宗是恒隆集团董事长陈启宗的胞弟、晨兴集团创办人，2006年与陈启宗捐款1亿元在香港中文大学成立「晨兴书院」，2014年再以其先父陈曾熙的名义向哈佛大学公共衞生学院捐赠3.5亿美元，为校方历来第二大单笔捐款，学院其后以其父名义重新命名。