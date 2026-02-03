Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

秋叶原20年咖啡厅结业告示惹争议 英韩文致谢支持 中文写「请勿进入」

即时国际
更新时间：04:26 2026-02-03 HKT
发布时间：04:26 2026-02-03 HKT

日本知名连锁咖啡品牌TULLY'S COFFEE位于东京秋叶原的门市，于本月23日正式结束营业，20年历史老店落下帷幕。然而，店方张贴于门外的结业公告，却因不同语言版本内容差异明显，在网上掀起争议。

有民众发现，该结业告示同时设有日文、英文、韩文及中文版本，其中英文与韩文版本均向顾客表达多年来的感谢之情，语气温馨，并画了微笑图案；惟繁体和简体中文版本仅简单写上「已闭店，请勿进入」，引起部分网民质疑是否存在差别对待。

相关照片在社交平台X流传后，引来日本网民正反两极回应。有人认为，直白写明「禁止进入」或属实务考量，避免已结业店舖再被误闯；但亦有人直言，该告示反映出「长年累积的心声」，语气耐人寻味。由于中文版本同时使用繁体字，亦有网民感叹「连台湾旅客似乎也被一并涵盖」，质疑业者连一句感谢也不愿写下的原因。

不过，亦有声音为店家缓颊，指未必涉及歧视，或只是因缺乏熟悉中文的员工，为免翻译出现误会，才选择最简单、直接的表述方式。

随着事件持续发酵，TULLY'S COFFEE已迅速作出处理。据悉，涉事门市原先张贴的中、英、韩多语言公告已全部撤下，目前仅保留最初的日文结业告示，暂未就事件作出进一步回应。

 

