关税战｜特朗普：与印度达成贸易协议 将对印关税降至18%

即时国际
更新时间：01:41 2026-02-03 HKT
发布时间：01:41 2026-02-03 HKT

美国总统特朗普周一（2日）表示，从即日起，美方和印度双方同意建立贸易协议。根据该协议，美国将降低对印度的对等关税，从25%降至18%，而印度也将逐步取消对美国的关税和非关税壁垒，直至完全消除。

特朗普在社交媒体上称，当日上午与印度总理莫迪进行了交谈，他形容莫迪是他的「最要好朋友之一」，也是一位「极具影响力且备受尊敬」的领导人，二人谈到了很多内容，包括贸易以及结束俄乌战争。

特朗普称，莫迪同意停止购买俄罗斯石油，并增加从美国甚至可能是委内瑞拉的进口量，指这将有助于结束俄乌冲突，「出于对莫迪总理的友谊和尊重，按照他的要求，从即日起，我们双方同意建立美国与印度之间的贸易协议」。

根据该协议，美国将降低对印度的对等关税，从 25% 降至 18%。印度也将逐步取消对美国的关税和非关税壁垒，直至完全消除。

特朗普续指，莫迪还承诺印方会加大「购买美国产品」，同时将采购价值超过5000亿美元的美国能源、技术、农产品、煤炭等多种品类的产品。

特朗普在帖文最后说，美印伙伴关系在未来将会更加牢固，「莫迪总理和我都是一直致力于把事情做好的人，这一点大多数人都做不到」。

