意大利中国籍男子疑非法居留 袭警中枪重伤

即时国际
更新时间：21:23 2026-02-02 HKT
发布时间：21:23 2026-02-02 HKT

意大利传媒报道，中国籍非法移民周日（1日）在米兰街头与当地警方爆发街头枪战，姓刘的中国籍男子抢夺保安枪枝并袭警，遭警方开枪射中头部，送医急救后重伤昏迷。

《意大利晚邮报》（Corriere della Sera）报道，30岁的中国籍疑凶在距离米兰冬季奥运体育馆约2公里附近，当日下午突然挥棍袭击一名保安，并抢去其配枪，当地警方试图制伏疑犯，其间双方在街头驳火。

4日内3度作案

报道指，袭警的中国籍男子4日内3度作案，曾多次挥棍攻击他人。他在枪战中至少对警员开了3枪，击中警方巡逻车，警方随即还击，疑犯头部与肩膀中枪，送医急救后重伤昏迷，并没有警员受伤。

疑犯据报在意大利非法居留，并没有登记住处，曾多次遭到警方盘查。他周日与警方枪战前，先试图偷窃一把折叠刀，其后二度犯案，向他人挥舞两支扫帚合成的武器。

疑凶多次被居民举报有可疑行为，但被捕后不久便获释，情况引起关注，案件仍在调查。

