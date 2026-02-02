伊朗局势 | 德黑兰称从未接特朗普「最后通牒」 批欧盟列革命卫队为「恐怖组织」

美国总统特朗普早前称向伊朗发出「最后通牒」，缓和当地局势，伊朗据报未收到特朗普所谓「最后通牒」。当局也召见欧洲多国驻德黑兰大使，反驳欧盟指伊斯兰革命卫队属「恐怖组织」。

特朗普早前向伊朗提出必须在限期前进入谈判阶段，否则美国可能向伊朗动武。伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）周一（2日）反驳指，德黑兰并没有接到特朗普所称的限期，两国并没有就核问题达成协议。



贝卡伊表示，伊朗在外交程序上做法公正和严谨，绝不会接受任何「最后通牒」。

未来数日与美达成协议框架

法新社报道，伊朗也召见多个欧洲国家驻德黑兰大使，贝卡伊回应指只属最低限度手段，并指伊朗还有更多措施，应对外界对伊朗的不实指控。



伊朗也称已准备未来数日与美国达成协议框架，美国与伊朗已就数项有共识，现正确认和审视其他项目。据报多个中东国家参与斡旋伊朗局势，但未有提及斡旋国。