中国1月赴日航班跌48% 仙台小松等10机场班次「归０」

即时国际
更新时间：16:43 2026-02-02 HKT
发布时间：16:43 2026-02-02 HKT

中日关系未见降温，《日本经济新闻》周一（2日）报道，1月份从中国飞往日本的航班减少48%，预料2月农历新年期间，班次未见回升。

报道引述英国航线数据分析公司睿思誉（Cirium）数据指，对比今年1月5日与去年11月14日的航班，中国飞往日本的航班（不包括香港和澳门）从5747班减少至3010班。

关西机场中国航班减62%

其中日本关西国际机场的中国航班数量减少62%，班次由2355班减少至888班。与关西机场有来往的中国机场则从29个减少至14个。

四川航空取消飞往关西国际机场的航班，青岛航空和厦门航空8成以上航班停飞日本。

日本10个机场，中国往日本航班跌至0，分别为仙台、茨城、新潟、富山、小松、神户、冈山、佐贺、长崎、和鹿儿岛。

高市早苗言论触发中日关系紧张。美联社
高市早苗言论触发中日关系紧张。美联社


 

中国今年两度吁国民避免赴日。法新社
中国今年两度吁国民避免赴日。法新社

成田羽田两机场跌幅较低

东京两大机场来自中国的航班跌幅较关西少。东京成田机场的中国航班从1185班减至778班，减少34%；东京羽田机场则从991班减至957班，减少3%。

分析指航空公司可能判断，一旦削减东京成田和羽田两大机场航班，将不易复航。

日本首相高市早苗2025年11月在国会发表「台湾有事」言论后，中日关系恶化，北京随即于11月14日呼吁国民避免前往日本；今年更两度以日本治安不佳和地震频繁为由，呼吁中国公民「近期避免前往日本」。


 

