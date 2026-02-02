美国防次长：确保第一岛链不可侵 靠与华沟通稳定亚太想法天真

美国早前公布新版《国防战略》（National Defense Strategy, NDS），主理华府国防政策的国防部次长科尔比（Elbridge Colby）上周出访南韩和日本。据美国国防部近日公布科尔比在南韩的演辞，华府对两个东亚盟友重申必须坚守第一岛链。

国防立场鹰派的科尔比上周一（26日）在南韩首尔世宗研究所（Sejong Institute）演说指，美国正在西太平洋作军事部署，确保侵略第一岛链的行动不可行。



第一岛链横跨菲律宾、台湾、日本和朝鲜半岛。科尔比表示，美军部署阻止任何国家以武力进犯区域。

他又指亚洲稳定无法藉区域经济互相依靠或外交手段保护，必须通过实力，才可达到持久和有利的势力均衡，避免任何单一国家主导亚洲。



无意促中国政权更迭

科尔比表示，美国无意推动中国政权更迭或控制中国，只是必须清楚中国正作军事现代化，解放军在亚洲以至更广泛地区的军事活动日益频繁。

科尔比称国防部持续对中国保持尊重，并与之作专业沟通，聚焦战略稳定、危机管控以及降低误判风险。不过，他表示华府不会天真看待与中国互动能达到理想效果。