白宫副幕僚长婚礼 | 马斯克罕见牵4宝妈亮相 抢尽风头

全球首富马斯克（Elon Musk）周日（1日）罕见牵著为他诞下4个孩子的Neuralink营运和特别项目总监齐利斯（Shivon Zilis），现身美国总统特朗普（Donald Trump）亲信在海湖庄园举行的盛大婚礼，令外界猜测马斯克是否等同对外宣布齐利斯的名分。

据外界统计，现年54岁的马斯克至今已与4名对象先后育有14名子女，而最近出生的4个孩子，母亲正是齐利斯。两人鲜少同框，马斯克配戴红领巾，造型引人注目。

外界猜测确立女方名分

马斯克早在2022年就向法院申请，将这些小孩的姓氏全部改姓「马斯克」并获核准；今次他大方牵著齐利斯出席白宫副幕僚长的婚礼，外界解读此举有如对外正式宣告齐利斯在马斯克家族中的重要地位。

这场婚礼的主角是白宫副幕僚长斯卡维诺（Dan Scavino）与美国驻外使馆艺术总监埃尔莫尔（Erin Elmore），两人在佛州海湖庄园举行盛大婚礼。斯卡维诺于去年9月向埃尔莫尔求婚，当时他单膝跪地的画面被分享出来，准新娘满脸喜悦地答应求婚。

国务卿防长等权力核心云集

除了特朗普亲自到场，包括国务卿鲁比奥、中东特使威特科夫、国防部长赫格塞思等高官皆到场祝贺一对新人。

特朗普家族也几乎全员出动其长子唐纳德与未婚妻、前妻皆出席；次女蒂芬妮与孙女凯伊也现身。

白宫新闻秘书莱维特与丈夫里乔也亮相，两人近期才宣布，将于今年稍后迎来第2个孩子。国土安全部长诺姆也与白宫政策副幕僚长米勒并肩步入会场。