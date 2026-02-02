甘迺迪中心 | 改名后引发退演潮 特朗普宣布关闭2年翻新

美国华盛顿著名的甘迺迪表演艺术中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts），早前被改名为特朗普-甘迺迪中心（Trump Kennedy Center）后，多个团体纷纷取消演出，门票收入持续下滑。总统特朗普周一以庆祝美国建国250周年为由，宣布将关闭该中心2年，以进行翻新工程，声称将改造其成为世界一流的文娱及艺术表演殿堂。

7月4日起停运2年

特朗普在其社交平台Truth Social发文表示，经过一年评估，他决定将特朗普甘迺迪中心暂停营运约2年，将于7月4日关闭，并同步启动崭新且壮观的改造工程。改建工作仍须董事会批准，但目前董事会成员是特朗普担任主席后钦点的。

特朗普宣布将关闭甘迺迪中心2年，以进行翻新工程。路透社

甘迺迪表演艺术中心遭冠上特朗普名字，引发退演潮。法新社

一部关于第一夫人梅拉尼娅的纪录片《梅拉尼娅》（Melania）刚在甘迺迪中心首映。法新社

知名作曲家格拉斯取消在甘迺迪中心的演出。美联社

特朗强调，这是在许多专家建议下作出的决定，将把一个多年来财务和结构状况不佳、破败不堪的中心，改造成为世界一流的艺术、音乐和娱乐殿堂，远胜以往。他说：「在未来许多世代，美国人都会为这座崭新美丽的地标感到无比自豪。」

刚举行第一夫人纪录片首映

特朗普表示，该中心举办的各种娱乐活动，包括音乐会、歌剧、音乐剧、芭蕾舞剧与互动艺术，都会妨碍施工与整修进度，因此必须暂时全面关闭。

在特朗普宣布这项消息的几天前，一部关于第一夫人梅拉尼娅的纪录片《梅拉尼娅》（Melania）刚在这个场馆首映。

不满改名 多位艺术家取消演出

从甘迺迪中心董事会改组、特朗普担任主席以来，已经有多位知名艺术家取消演出节目，包括音乐剧《汉弥尔顿》（Hamilton）、女高音弗莱明（Renee Fleming）及知名作曲家格拉斯（Philip Glass）等。

其中格拉斯取消他在甘迺迪中心的第15号交响曲《林肯》（Lincoln）首演活动，原因是这部作品传达的讯息与该中心的价值观有「直接冲突」。

自甘迺迪中心启用以来便长年合作的华盛顿国家歌剧院（Washington National Opera），最近也宣布撤离，将演出转至乔治华盛顿大学的礼堂举行。

华府重要文化地标

部分人士直指主因是甘迺迪中心改名，连建筑外墙上也冠上特𢈋普名字。

甘迺迪中心多年来一直是华府重要的文化地标，既是歌剧院所在地，亦为国家交响乐团的驻地。该中心的成立可追溯至1962年，时任总统甘迺迪（John F. Kennedy）启动国家文化中心筹款计划，并在翌年遇刺后，该中心被更名为甘迺迪中心。