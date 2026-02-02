Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本众议院选举 | 执政自民党选情持续走强 议席可望单独过半

更新时间：08:55 2026-02-02 HKT
发布时间：08:55 2026-02-02 HKT

日本众议院选举将于2月8日举行，《朝日新闻》发表的最新民调显示，执政自民党选情持续走强，有望单独大幅过半，与联合执政的日本维新会合计，甚至可能突破300席。这项民调于1月31日至2月1日，透过电话与网路方式对大约37万名选民进行。

高市早苗内阁支持率微升

此外，根据共同社于1月31日、2月1日进行的全国电话民调显示，首相高市早苗的内阁支持率为63.6%，比上次民调小幅上升0.5个百分点；不支持率为25.6%，上升0.6个百分点，整体而言几乎持平。

3大日媒民调 自民党得票有望过半

日本众议院选举将于2月8日举行，高市早苗领导的自民党选情持续走强。美联社
日本众议院选举将于2月8日举行，高市早苗领导的自民党选情持续走强。美联社
高市早苗内阁支持率微升。法新社
高市早苗内阁支持率微升。法新社
日本民众支持自民党比率高企。法新社
日本民众支持自民党比率高企。法新社

在2月8日的众议院选举中，朝野各党将在单一选区289席、比例代表176席，共计465席中一决高下。

《朝日新闻》上述民调指出，自民党在单一选区议席，可能比选前的138席大幅增加，可望挑战210席以上；比例代表方面，也可望稳固上次众院选举取得的60席以上，并进一步增加，合计有望大幅超越单独过半的233席。

与维新会合计可望破300席

若与日本维新会合计，执政阵营席次甚至可能超过众院总议席的2/3（310席）。一旦成真，即使参议院否决法案，也能在众议院进行再表决而通过；而提出宪法修正案，也需在众、参两院本会议中，获得全体议员2/3以上赞成，因此对修宪也具关键影响。

相较下，由在野立宪民主党与公明党合组的「中道改革联合」选情低迷。调查显示，中道在单一选区的议席，可能大幅低于选前的106席，甚至跌落至一半以下；比例代表方面同样缺乏动能，整体恐较两党选前合计的167席大幅缩水。

未表态选民比例高 或现变数

反对并入中道改革联合、由立宪民主党前众议员组成的「减税日本・忧国联合」，在部分选区有望取得议席。

但调查同时显示，尚未明确表态投票意向的选民比例仍高，单一选区约占4成，比例代表约3成，显示选情仍存在变数。
  

