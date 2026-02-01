Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游日注意｜日本178cm积雪酿灾 多人在自家遭活埋

即时国际
更新时间：21:49 2026-02-01 HKT
发布时间：21:48 2026-02-01 HKT

受到近期冬季气压分布的影响，日本各地频繁传出大雪灾情。特别是在青森市，积雪深度已达惊人的178厘米，并有多位民众因积雪而遭遇不幸事故。1月30日，一位高龄80岁的老先生被发现遭积雪掩埋于自家车棚下方，尽管紧急救出并送往医院，最终仍宣告不治。根据日本《每日新闻》的报道，这名老先生被发现时，身旁还放置著一把雪铲。

相关新闻：游日注意 | 日本多地持续强降雪 酿至少14死198伤 交通严重受阻

隔日，也就是1月31日，又有一名中年男子被发现倒卧在自家房屋的屋顶雪堆之中，经确认已明显死亡。青森警署表示，这位54岁的农夫自当天中午起便开始进行屋顶的除雪作业。

青森气象台进一步指出，截至2月1日下午，该地区的积雪量已观测到高达178cm。面对严峻的雪灾状况，地方政府已依照灾害救助相关法规，设立了「雪灾」相关的咨询服务窗口，举凡屋顶积雪过重、家门因积雪而无法开启等个人难以解决的问题，民众皆可拨打电话寻求协助。

自上午8点30分开始，六条咨询专线的电话铃声便此起彼落，许多民众纷纷表示：「请务必到我家来看看情况。」然而，由于路面积雪严重，导致车道宽度缩减，使得公务人员在交通方面遭遇了相当大的阻碍。

