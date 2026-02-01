台湾留学生札幌被捕 与日少女旅馆见面涉施暴

在日本，一名32岁台湾留学男大生1月31日在北海道札幌与一名10多岁的少女网友首次见面，2人相约赴旅馆客房。未料，在旅馆因不明原因发生争执，台男涉嫌推倒少女。少女报案后，台男遭当地警方逮捕，该男子声称，「因为自卫才推了她，结果她跌倒」。

日本北海道警方证实，一名来自台湾、居住于日本的32岁男性大学生，涉嫌殴打一名女网友，昨以涉嫌暴行罪遭警方当场逮捕。

《日本新闻网》（NNN）报道，当地警方表示，这名男子于1月31日下午约3时，在札幌市中央区一旅馆的客房内，涉嫌对一名居住于札幌市东区、不到20岁的一名女性施暴，包括抓住对方肩膀、并将其推倒在地，警方接报后，立即将其逮捕。

警方指出，当天下午3时30分左右，一名女子向警方报案称「遭到暴力对待，双方发生争执」，警方随即赶赴现场处理。警方调查证实，涉案男子与女子是透过社交媒体认识，当天原本约好见面，但过程中因不明原因发生争执，最终演变为肢体冲突。

对此，男子在接受警方讯问时否认指控，他表示，「我是为了保护自己才推了她一下，结果她自己跌倒了。」警方指出，目前仍在厘清当时双方的互动过程与事发经过，并将进一步调查是否涉及其他违法行为，至于台湾男子的姓名，警方并未披露。