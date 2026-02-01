Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾留学生札幌被捕 与日少女旅馆见面涉施暴

即时国际
更新时间：19:18 2026-02-01 HKT
发布时间：19:16 2026-02-01 HKT

在日本，一名32岁台湾留学男大生1月31日在北海道札幌与一名10多岁的少女网友首次见面，2人相约赴旅馆客房。未料，在旅馆因不明原因发生争执，台男涉嫌推倒少女。少女报案后，台男遭当地警方逮捕，该男子声称，「因为自卫才推了她，结果她跌倒」。

日本北海道警方证实，一名来自台湾、居住于日本的32岁男性大学生，涉嫌殴打一名女网友，昨以涉嫌暴行罪遭警方当场逮捕。

《日本新闻网》（NNN）报道，当地警方表示，这名男子于1月31日下午约3时，在札幌市中央区一旅馆的客房内，涉嫌对一名居住于札幌市东区、不到20岁的一名女性施暴，包括抓住对方肩膀、并将其推倒在地，警方接报后，立即将其逮捕。

警方指出，当天下午3时30分左右，一名女子向警方报案称「遭到暴力对待，双方发生争执」，警方随即赶赴现场处理。警方调查证实，涉案男子与女子是透过社交媒体认识，当天原本约好见面，但过程中因不明原因发生争执，最终演变为肢体冲突。

对此，男子在接受警方讯问时否认指控，他表示，「我是为了保护自己才推了她一下，结果她自己跌倒了。」警方指出，目前仍在厘清当时双方的互动过程与事发经过，并将进一步调查是否涉及其他违法行为，至于台湾男子的姓名，警方并未披露。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
影视圈
7小时前
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
7小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
WeChat收$1200陌生人转帐 港男凌晨横财惹骗局疑云 过来人揭自保策略｜Juicy叮
WeChat收$1200陌生人转帐 港男凌晨横财惹骗局疑云 过来人揭自保策略｜Juicy叮
时事热话
6小时前
02:31
撞车碰瓷党｜邓炳强：审视个案已增至逾70宗 有超过20宗索偿涉及单一人士 负责律师楼、医生高度重复
社会
10小时前
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
TVB金牌主持2千万豪宅后花园曝光 拥私人田园自家农场劲专业 兼购近4千呎大宅身家惊人
TVB金牌主持2千万豪宅后花园曝光 拥私人田园自家农场劲专业 兼购近4千呎大宅身家惊人
影视圈
8小时前
金银暴泻后到加密币崩盘 24小时蒸发千亿美元 比特币陷「身份危机」
金银暴泻后到加密币崩盘 24小时蒸发千亿美元 比特币陷「身份危机」
区块链
8小时前
慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！｜Juicy叮
00:41
慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！｜Juicy叮
时事热话
9小时前